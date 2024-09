Wahl in Thüringen

Regierungsbildung in Erfurt wird schwierig

Nach der Landtagswahl in Thüringen benötigt die CDU vermutlich die Linke als zusätzlichen Koalitionspartner zum BSW. Ministerpräsident Bodo Ramelow bot Unterstützung bei der Regierungsbildung an. Über seinen Parteiwechsel wird in Erfurt spekuliert.