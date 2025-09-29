Luftraumverletzungen

Der Flughafen Gardermoen in der norwegischen Hauptstadt Oslo (Archivbild). (dpa / NTB / Javad Parsa)

Betroffen war am späten Abend wie bereits vor einigen Tagen der Flughafen in Oslo. Laut Medienberichten mussten mehrere Flüge umgeleitet werden. Der Airport wurde vorübergehend geschlossen. Wenige Stunden zuvor waren auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Hier musste ebenfalls ein Flug umgeleitet werden.

In Dänemark sind von heute an bis zum Freitag Drohnenflüge verboten. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in der Hauptstadt Kopenhagen stattfindet. In dem Land waren in den vergangenen Tagen ebenfalls Flughäfen und ein Luftwaffenstützpunkt von Drohnen überflogen worden. Bislang ist unklar, wer für die Flüge verantwortlich ist. Im Verdacht steht Russland.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.