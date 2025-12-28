Vor Selenskyjs Besuch bei Trump

Täglich greift Russland die Ukraine an (hier ein Archivfoto vom 7.12.25 aus der Region Poltava). (AFP)

Trump will Selenskyj am Abend europäischer Zeit in Florida empfangen, um Wege zur Beendigung des Krieges zu beraten, den Putin vor fast vier Jahren mit einer umfassenden Invasion begonnen hatte. Selenskyj kündigte an, er wolle bei dem Treffen in ​Trumps Residenz ​in Florida unter anderem über ​das Schicksal der Industrieregion Donbass und die Zukunft des größten europäischen Kernkraftwerks Saporischschja ‌sprechen. Beides möchte Russland dauerhaft unter seine Kontrolle bringen. Die Ukraine fordert zudem Sicherheitsgarantien für ihr Land.

Westliche Staats- und Regierungschefs sichern der Ukraine Unterstützung zu

Selenskyj stimmte sich vor dem Treffen mit zahlreichen westlichen Verbündeten ab. Die Bundesregierung erklärte nach einer Telefonkonferenz mit Selenskyj, elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von NATO und EU hätten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Man werde in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden eintreten.

Trump zeigte sich wiederum bereit, auf Forderungen Putins einzugehen. So argumentierte er wiederholt, dass der Kremlchef den Krieg beenden würde, wenn die Ukraine ukrainisches Gebiet im Donbass abträte und wenn westliche Länder wirtschaftliche Anreize für Russland schafften.

Putin: Russland wird alle Ziele militärisch erreichen

Die russische Armee brachte nach Angaben aus Moskau unterdessen weitere Gebiete im Osten der Ukraine unter ihre Kontrolle. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Streitkräfte hätten fünf Orte in den Regionen Donezk und Saporischschja eingenommen. Das ukrainische Militär wies diese Darstellung zurück. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

