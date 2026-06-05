Ukrainekrieg

Der Frachthafen in Constanta in Rumänien wurde wegen eines Drohnenvorfalls evakuiert (Archivbild). (AFP / IONUT IORDACHESCU)

Wie das Verteidigungsministerium in Bukarest mitteilte, explodierte das ausländische Fluggerät im Schwarzmeerhafen Constanta nahe einem Ölterminal. Offenbar wurde ein Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Opfer habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, hieß es weiter. Der Hafen wurde evakuiert, Anwohner entlang der Küste wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Den Berichten zufolge handelt es sich um einen Drohnentyp, der auch im Krieg in der benachbarten Ukraine eingesetzt wird. Hubschrauberpiloten hätten bei Erkundungsflügen weitere Drohnen entdeckt.

Vor einer Woche war eine ebenfalls mutmaßlich russische Drohne in der rumänischen Stadt Galați in ein Wohnhaus gestürzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Es war das erste Mal seit Ausbruch des Ukrainekriegs, dass ein solches Fluggerät ein dicht besiedeltes Gebiete eines NATO-Staats traf. Rumänien hat eine 650 km lange Grenze zur Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.