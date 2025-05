Die AfD hat in sechs Ausschüssen das Vorschlagsrecht. Das sind der Innen-, Haushalts-, Finanz- und Petitionsausschuss, die Ausschüsse für Recht und Verbraucherschutz sowie Arbeit und Soziales. Für den Innenausschuss wurde dem Vernehmen nach der innenpolitische Sprecher Curio nominiert, für den Finanzausschuss der Abgeordnete Gottschalk und für Arbeit und Soziales die Abgeordnete Huy, die laut Berichten des Medienhauses Correctiv auch an dem Treffen radikaler Rechter in einem Potsdamer Hotel Ende 2023 teilgenommen hatte