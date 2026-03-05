Gestrandete Urlauber
Erste Maschine mit Bundesbürgern aus Golfregion in Frankfurt gelandet

In Frankfurt am Main ist das erste Flugzeug eingetroffen, das im Auftrag der Bundesregierung deutsche Staatsbürger aus der Golf-Region ausgeflogen hat. Die Lufthansa-Maschine aus Maskat im Oman landete um kurz vor acht auf dem Frankfurter Flughafen.

    Ein Airbus der Fluggesellschaft Lufthansa rollt nach der Landung auf einer Brücke über die stark befahrene Autobahn 3 neben dem Fraport.
    Ein Airbus A340 der Fluggesellschaft Lufthansa auf dem Flughafen in Frankfurt am Main (Archivbild). (picture alliance / dpa / Silas Stein)
    An Bord befinden sich Deutsche, die wegen des Iran-Kriegs in Ländern am Persischen Golf gestrandet waren. Sie mussten zunächst auf dem Landweg nach Maskat reisen.
    Bundesaußenminister Wadephul hatte angekündigt, dass mit dem ersten Flug vor allem Kranke, Kinder und Schwangere zurückgeholt werden sollen. Weitere Flüge sollen in den kommenden Tagen stattfinden. Insgesamt sitzen rund 30.000 deutsche Touristen in der Krisenregion fest.
