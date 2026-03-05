Gestrandete Urlauber

An Bord befinden sich Deutsche, die wegen des Iran-Kriegs in Ländern am Persischen Golf gestrandet waren. Sie mussten zunächst auf dem Landweg nach Maskat reisen.
Bundesaußenminister Wadephul hatte angekündigt, dass mit dem ersten Flug vor allem Kranke, Kinder und Schwangere zurückgeholt werden sollen. Weitere Flüge sollen in den kommenden Tagen stattfinden. Insgesamt sitzen rund 30.000 deutsche Touristen in der Krisenregion fest.
05.03.2026