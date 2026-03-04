Iran-Krieg

Gestern kamen bereits Bundesbürger mit einem Airbus von Emirates in Frankfurt am Main an. (Boris Roessler/dpa)

In Frankfurt am Main landete gestern ein erstes Flugzeug aus Dubai. Später starteten weitere Flüge aus den ebenfalls vom Iran beschossenen Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Bundesregierung beginnt heute ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere. Nach Angaben von Außenminister Wadephul wurde ein erster Charterflug der Lufthansa vom Oman aus organisiert. Weitere Flüge sind demnach in Vorbereitung. Derzeit sitzen mehr als 30.000 deutsche Touristen in der Region fest.

Auch andere EU-Staaten wollen ihre Bürger aus der Region zurückholen. Die Europäische Union unterstützt sie dabei. Die EU-Kommissarin für Krisenmanagement, Lahbib, erklärte in Brüssel, Italien, die Slowakei und Österreich hätten den Katastrophenschutzmechanismus der Staatengemeinschaft aktiviert. Die EU kann damit einen Teil der Rückholungsmaßnahmen finanzieren. Erste Flüge waren bereits gestern Abend auf dem Weg. Auch die US-Regierung gab die Bereitstellung von Charterflügen zur Rückholung von Amerikanern aus der Region bekannt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.