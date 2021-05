In Jerusalem und im Gazastreifen ist es zu den heftigsten Auseinandersetzungen seit Jahren zwischen Israel und den Palästinensern gekommen. Nach Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern eskalierte die Situation weiter. Auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee mit hunderten Angriffen auf die im Gazastreifen ansässigen militanten Palästinenser-Organisationen Hamas und Islamischer Dschihad gestartet.

Die Eskalation ist auf unterschiedliche Ereignisse und Hintergründe zurückzuführen

Die "unteilbare Hauptstadt" - Jerusalem und ihr Status

Jerusalem und der Status der Stadt als Ganzes spielen eine zentrale Rolle im gesamten Nahostkonflikt. Der Tempelberg ist für Juden und Muslime gleichermaßen von herausragender Bedeutung. Hier befindet sich die Al-Aqsa-Moschee - für die islamische Welt die drittwichtigste Moschee nach der al-Harām-Moschee in Mekka und der Prophetenmoschee in Medina. Außerdem befindet sich hier der Felsendom, in dessen Zentrum der Fels steht, von dem Mohamed aus seine Himmelfahrt angetreten haben soll.

Für Juden ist der Tempelberg ebenfalls von größter Bedeutung: Der erste Jerusalemer Tempel König Salomos wurde Anfang des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung von den Babyloniern zerstört. Der zweite Tempel entstand nach der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil. Seit der Zerstörung dieses zweiten Tempels im Jahre 70 durch die Römer ist das Judentum ohne Tempel. Die Klagemauer bildete die westliche Mauer dieses zweiten Tempels.

Israel betrachtet die "Heilige Stadt" als ewig unteilbar. Im sogenannten Jerusalem-Gesetz, das 1980 vom israelischen Parlament verabschiedet wurde, heißt es an zentraler Stelle: "Das vollständige und vereinigte Jerusalem ist die Hauptstadt Israels." Die Palästinenser beharren ihrerseits auf den Ostteil der Stadt, der im Falle eines zukünftigen palästinensischen Staates auch Hauptstadt sein soll.

Tempelberg: Feierlichkeiten zur Annektierung Ost-Jerusalems

Jährlich am 10. Mai feiert Israel die Aneignung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 im Zuge des Sechstagekriegs. Um die sich bereits abzeichnenden Auseinandersetzungen im Vorfeld zu verhindern, hatte die israelische Polizei jüdischen Organisationen Flaggenmärsche auf den Tempelberg verboten. Dennoch versammelten sich dort zahlreiche jüdische Gläubige, was die Aggression der Palästinenser nach sich zog.

Streit um Zwangsräumungen arabischer Familien

Eine weitere Ursache für die jüngsten Eskalationen fußt auf Ereignissen in Sheikh Jarrah, einem arabischen Viertel Jerusalems. Dort war es ebenfalls zu gewaltsamen Auseinandersetzungen unter anderem mit der israelischen Grenzpolizei gekommen. Der Hintergrund: Vor dem israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 gehörte ein Teil des Viertels Juden. Laut historischem israelischem Recht können Juden Grundstücke in Jerusalem, die sie oder ihre Vorfahren im Krieg von 1948 verloren hatten, zurückerhalten. Für Palästinenser gilt das nicht. Weil eine nationalistische jüdische Organisation Ansprüche angemeldet hat, stehen mehrere arabische Familien nun vor der Zwangsräumung. Damit die Lage in Sheikh Jarrah nicht weiter eskaliert, ist eine Verhandlung über jene möglichen Zwangsräumungen an Israels Obersten Gerichtshof kurzfristig abgesagt worden.

Nach dem Attentat auf Rabin

Am 4. November 1995 wurde der damalige israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin ermordet. Der Attentäter: Ein streng gläubiger Jude, der gegen den Friedensplan von Rabin mit den Palästinensern war. Eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt ist heute ferner denn je.

Die abgesagte palästinensische Parlamentswahl

Die Hamas war auf dem Weg, sich zu mäßigen. Sogar von einem Abkommen mit Israel war die Rede. Sie versuchte, vom Klischee der raketenschießenden Terroristen wegzukommen. Sie stand auch in Umfragen gar nicht so schlecht da. Doch dann sagte Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas die Wahlen ab. Eine Neuansetzung der palästinensischen Parlamentswahl ist derzeit ungewiss. Also, so scheint es, setzt die Hamas darauf, sich als der eigentlich starke Akteur in der palästinensischen Arena aufzustellen – wie in der Vergangenheit mit Raketenangriffen. Während die palästinensische Autonomiebehörde um Mahmud Abbas als korrupt und ungeliebt gilt, inszeniert sich die Hamas als aufrechte Kämpferin für die palästinensische Sache. Auch wenn das Ganze zu einem Konflikt mit vielen Toten auf beiden Seiten führt.

Raketenangriffe auf Jerusalem stellen eine besondere Eskalationsstufe dar: Sie werden als Angriff auf das Herz Israels angesehen. Dann fühlt sich Premierminister Benjamin Netanjahu quasi persönlich herausgefordert. Deswegen sprach er auch von einer roten Linie und erwiderte die Raketenangriff seinerseits mit Militärschlägen.

Warum der Konflikt wieder eskaliert (34:44)Es ist die schwerste Eskalation zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas seit Jahren. Wie konnte es dazu kommen und wie wirkt sich das aus auf die nach wie vor nicht abgeschlossene Regierungsbildung?

Blick in die Geschichte

Der Streit um Jerusalem ist vielschichtig und komplex. Um den Konflikt besser einordnen zu können, ist mindestens ein Blick auf zwei Ereignisse des 20. Jahrhunderts hilfreich.

Der Krieg von 1948

Die UNO-Resolution 181 von November 1947 sah eine Teilung des früheren britischen Mandatsgebiets Palästina in einen jüdischen sowie einen arabischen Staat vor. Die Stadt Jerusalem sollte international bleiben. Zwar lehnten die arabischen Staaten den Plan ab, doch die jüdische Selbstverwaltung rief am 14. Mai 1948 den Staat Israel ins Leben. Nach einem abgewehrten Angriff arabischer Staaten am Folgetag eroberte Israel "Gebiete über das ihm zugesprochene Territorium hinaus, darunter West-Jerusalem". Das Westjordanland mit dem Ostteil Jerusalems ging indes an Jordanien.

Der Sechstagekrieg von 1967

19 Jahre lang war Ost-Jerusalem unter jordanischer Herrschaft. Im Juni 1967 eroberte Israel infolge des Sechstagekriegs unter anderem die West Bank (Westjordanland) und Ost-Jerusalem, welches es später völkerrechtswidrig annektierte. Bis heute spricht die arabische Welt von einem Angriffskrieg. Israel nennt es hingegen einen Präventivschlag, dem eine massive Bedrohung durch die arabischen Nachbarstaaten vorausgegangen war – nicht zuletzt durch Ägypten.

Das Ende des Sechstagekriegs

Am 10. Juni 1976 endete der sogenannte Sechstagekrieg zwischen Israel und benachbarten arabischen Staaten. Doch seine Folgen sind bis heute zu spüren.

