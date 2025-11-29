DIW-Berechnung

Besonders in westdeutschen Bundesländern fehlen Krippenplätze. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Das entspreche rund 14 Prozent, meldete die dpa unter Berufung auf die Untersuchung. Besonders im Westen bleibe die Lage angespannt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Situation demnach nur wenig verbessert. Bereits damals erklärte das IW, der Ausbau von Betreuungsplätzen schreite kaum voran. Die Forscher erneuerten daher ihre Forderung an die Politik, den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur zu beschleunigen - vor allem im Westen.

Für die ostdeutschen Bundesländer prognostiziert das Institut hingegen einen Abbau von Kita-Plätzen. Das sei "unausweichlich", da die Zahl der unter Dreijährigen dort seit 2019 regelrecht eingebrochen sei, heißt es in der Studie.

