Angeblicher Geheimplan von Russland und USA

EU mahnt Beteiligung Kiews an - Kanzleramtschef Frei: Meldungen "verstörend"

Mit Blick auf angebliche Geheimgespräche zwischen Washington und Moskau über die Ukraine hat die EU-Außenbeauftragte Kallas die Beteiligung der Regierung in Kiew und der Europäischen Union angemahnt. Damit ein Friedensplan funktioniere, müssten die Ukrainer und die Europäer mit an Bord sein, sagte Kallas.