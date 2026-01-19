Grönland-Streit

António Costa, Präsident des Europäischen Rates, lädt zu einem Sondergipfel. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Aus EU-Kreisen verlautete, dass der Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel stattfinden soll. Auslöser ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, ab dem 1. Februar einen zusätzlichen zehnprozentigen Zoll auf Waren aus bestimmten EU-Ländern zu erheben, die sich gegen einen US-Kauf des zu Dänemark ​gehörenden Grönlands wehren. Deutschland und die übrigen betroffenen Länder kritisierten die angekündigten Sonderzölle in einer gemeinsamen Erklärung scharf.

Mit dem Thema befassten sich auch die EU-Botschafter bei einem Treffen in Brüssel. Laut der Nachrichtenagentur Reuters einigten sie sich noch nicht auf die Verhängung von Gegenzöllen für die USA. Wenn es keine Einigung mit den USA in der neuesten Runde des Zollstreits wegen Grönland geben sollte, würden allerdings die bereits im Juli beschlossenen Gegen-Strafzölle im Volumen von 93 Milliarden Euro für verschiedene Handelswaren automatisch am ​6. Februar in Kraft treten. Die EU hatte die Verhängung dieser Zölle ​nur ausgesetzt, nachdem sie sich mit den USA auf ein Handelsabkommen geeinigt hatte. Das Europäische Parlament hat nach Angaben von EVP-Chef Weber aber jetzt die nötige und für Mittwoch vorgesehene Verabschiedung dieses Abkommens auf unbestimmte Zeit verschoben.

Bundesaußenminister Wadephul sagte dazu im ARD-Fernsehen, er glaube nicht, dass in dieser aktuellen Situation die Umsetzung des Handelsabkommens möglich sei. Die Entscheidung hätten natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament zu treffen, fügte der CDU-Politiker hinzu. Er sei aber sehr skeptisch, dass das jetzt gelingen könne.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.