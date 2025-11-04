Die Europa-Abgeordnete der Grünen, Terry Reintke (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Dwi Anoraganingrum)

Die EU-Kommission schlägt vor, den Ausstoß in den nächsten 15 Jahren um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Dabei handelt es sich um ein Zwischenziel auf dem Weg zu einer weiteren Senkung der Emissionen auf Null bis 2050. Das Treffen unter dänischer Ratspräsidentschaft findet in Brüssel statt. Für Deutschland nimmt Bundesumweltminister Schneider teil.

Die Europaabgeordnete der Grünen, Reintke, sagte im Deutschlandfunk, es sei wichtig, dass sich die Runde heute auf eine gemeinsame Position verständige. Nur so könne man bei der Weltklimakonferenz mit klaren Zielen in die Verhandlungen gehen. Der Klimaschutz sei durch die Politik von US-Präsident Trump stark unter Druck geraten. Daher müsse Europa geeint dagegen halten, meinte Reintke.

Die Weltklimakonferenz beginnt in der kommenden Woche in Brasilien.

