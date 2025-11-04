Strittig unter den Mitgliedsländern ist, in welchem Umfang Klimaschutzprojekte in Drittstaaten angerechnet werden dürfen. Bundesumweltminister Schneider sagte, Deutschland unterstütze den Vorschlag der EU-Kommission von drei Prozent. Wichtig sei, dass man zu einer Entscheidung komme.
Die Europaabgeordnete der Grünen, Reintke, sagte im Deutschlandfunk, der Klimaschutz sei durch die Politik von US-Präsident Trump stark unter Druck geraten. Daher müsse Europa geeint dagegen halten. Nur so könne man bei der Weltklimakonferenz mit klaren Zielen in die Verhandlungen gehen.
Die Weltklimakonferenz beginnt in der kommenden Woche in Brasilien.
EU-Umweltminister: Durchbruch bei den Klimazielen? (Audio)
Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.