Brüssel

EU-Umweltminister erörtern Klimaziele - Schneider: Sind kompromissbereit

In Brüssel beraten die EU-Umweltminister über eine Reduzierung der europäischen Treibhausgas-Emissionen. Sie bemühen sich wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in Brasilien um eine Einigung auf ein Klimaziel für 2040. Die EU-Kommission schlägt vor, den Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.