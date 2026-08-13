EU-Verpackungsrichtlinie
Weniger Müll, mehr Bürokratie

In der EU gelten neue Regeln für Verpackungen. Für die Umwelt und auch für die Gesundheit von Verbrauchern ist das eine gute Nachricht. Doch die Regeln treffen besonders kleine Versandhändler hart.

    Ein ausgepackter Karton steht auf einem Tisch. Im Karton liegt Luftpolsterfolie.
    Weniger Müll: Unternehmen müssen Verpackungen bald so klein wie möglich gestalten (Symbolbild) (picture alliance / ABBfoto)
    178 Kilogramm Verpackungsmüll haben Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union durchschnittlich im Jahr 2023 verursacht. Die EU-Kommission möchte dafür sorgen, dass weniger Müll anfällt und mehr davon recycelt wird. Seit Mitte August greift eine neue Regulierung.

    Inhalt

    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche

    Neue Regeln seit 12. August

    Ab dem 12. August 2026 gilt ein neuer Grenzwert für sogenannte PFAS in Verpackungen. Diese als Ewigkeitschemikalien bezeichneten Stoffe können in der Umwelt nicht abgebaut werden, einige von ihnen gelten als krebserregend. Da PFAS aber fett- und wasserabweisend sind, werden sie bisher in Lebensmittelverpackungen genutzt.
    Hersteller und Importeure dürfen keine Lebensmittelverpackungen mehr auf den Markt bringen, die den Grenzwert übersteigen. Der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zufolge sind die Grenzwerte so niedrig, dass eine absichtliche Verwendung ausgeschlossen ist. Was in Lagern liegt, darf aber noch verwendet werden.
    Eine Hand hält ein Glas unter einem Wasserhahn.

    Ewigkeitschemikalien

    Wie gefährlich sind PFAS für die Gesundheit?

    Ewigkeitschemikalien

    Wie gefährlich sind PFAS für die Gesundheit?

    PFAS stecken in vielen Alltagsprodukten und sind inzwischen bei fast allen Menschen im Blut nachweisbar. Was die Ewigkeitschemikalien für die Gesundheit bedeuten und wer besonders belastet ist.
    Eine Frau schöpft mit ihren Händen Trinkwasser aus einem Trinkwasserbrunnen.

    Ewigkeitschemikalien

    Warum PFAS das Trinkwasser belasten – und was dagegen hilft

    PFAS, eine Gruppe von mehr als 10.000 sogenannten Ewigkeitschemikalien, sind überall und können die Gesundheit gefährden. Seit Anfang 2026 gelten Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser. Lösen sie das Problem?
    Bunte Kunststoffpartikel liegen gehäuft auf einer Fingerspitze.

    Plastik im Körper

    Unsichtbare Gefahr

    Mikroplastik ist Teil des Alltags: Es steckt in Kleidung, Nahrung und Atemluft. Winzige Kunststoffpartikel gelangen bis in Blut, Darm und Gehirn. Was bedeutet das für die Gesundheit? Und: Wie kann man sich schützen?
    Die neue Regulierung betrifft alle Verpackungsarten: Plastikfolien von Gurken, Pizzakartons, Glasflaschen für Essig oder Öl, Shampooflaschen, Versandtaschen, auch Füllmaterial aus Styropor.  Außerdem müssen sich Hersteller jetzt auf zukünftige Regulierung vorbereiten.

    Diese Verpackungen werden noch verboten

    Zahlreiche weitere Verpackungsregeln treten in den kommenden Jahren in Kraft. So soll 2029 ein Großteil der Flaschen und Dosen durch ein Pfandsystem wiederverwertet werden. Ein Jahr später, 2030, müssen alle Materialien recyclingfähig sein, Verpackungen so klein wie möglich.
    Verpackungen, die etwa durch Doppelwände, falsche Böden oder unnötige Schichten das Produkt größer wirken lassen, sind künftig verboten. Außerdem gilt ab 2030, dass Verpackungen für den Transport und Umverpackungen - beispielsweise Kartons bei Bestellungen im Onlinehandel - maximal 50 Prozent Leerraum haben dürfen. Der Platz, der etwa mit Papier, Luftpolsterfolie oder Styropor-Chips gefüllt ist, gilt als Leerraum.
    Informationen am Morgen
    Informationen am Morgen

    Neue EU-VerpackungsregelnMehr Recycling, weniger Chemie und Plastik

    04:09 Minuten12.08.2026

    Naturschützer sprechen von "Meilenstein"

    Das neue Regelwerk soll dafür sorgen, dass der Verpackungsmüll in der EU bis 2040 schrittweise um mindestens 15 Prozent im Vergleich zu 2018 reduziert wird. Außerdem soll der Einsatz von Neumaterialien für Verpackungen erheblich reduziert werden. Das sei wichtig, um auf dem Pfad zur Klimaneutralität für 2050 zu sein, argumentiert die EU-Kommission.
    Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) spricht von einem “Meilenstein in der Verpackungsgesetzgebung” - trotz Schwachstellen und noch ausstehenden Detailentscheidungen. Die neue Regulierung könne die schwächelnde Recyclingbranche antreiben. 
    Die Gesetzgebung fokussiere zu stark auf die Förderung von Recycling, heißt es von der Deutschen Umwelthilfe. Aus Sicht der Umwelthilfe sollte die Priorität auf der Vermeidung von Verpackungsmüll durch Mehrwegsysteme liegen.

    Unternehmen halten den Aufwand für zu groß

    Der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht von vielen offenen Fragen und Unklarheiten. Die Umsetzung sei holprig und bringe den Unternehmen viel zusätzliche Bürokratie. Alle Daten über die Verpackungen vorliegen zu haben, sei ein beträchtlicher Aufwand. Gerade für kleine Unternehmen sei das teilweise nicht zu stemmen.
    Davon berichtet auch Toyah Diebel, Gründerin der Unterwäschemarke Buttz. Es sei zwar gut, dass Verpackungen jetzt klarer reguliert sind, ihr Unternehmen müsse aber für jedes EU-Land andere Regulierungen beachten und pro Land auch eine Lizenzierung durchlaufen. Für Länder, in denen das Unternehmen nur 300 oder 400 Verkäufe pro Jahr habe, lohne sich das nicht.
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    Hürden für kleine FirmenUnternehmerin Toyah Diebel: Regeln bremsen kleine Unternehmen aus

    05:53 Minuten12.08.2026
    "Europa ist ein Markt, aber plötzlich sind für Unternehmen beim Thema Verpackung 27 einzelne Märkte da", sagt Diebel. Buttz konzentriert sich daher nun auf Deutschland und Österreich. Dort mache das Unternehmen mehr als 90 Prozent des Umsatzes.
    Wirtschaft und Gesellschaft
    Wirtschaft und Gesellschaft

    Kritik aus der IndustrieClaas Oehlmann (BDI): Regeln sind nicht durchdacht

    06:55 Minuten12.08.2026
    Umwelt und Verbraucher
    Umwelt und Verbraucher

    Krise der ChemiebrancheViel Luft nach oben beim Kunststoff-Recycling

    07:08 Minuten12.08.2026
    Dass das Gesetz für kleine Unternehmen bremsend wirken kann, sieht auch die EU-Kommission. Sie will das Verpackungsgesetz ändern und kleine Händler von einigen Pflichten befreien.
    Es brauche nicht nur mehr Differenzierung nach Unternehmensgröße, sondern auch nach unterschiedlichen Bereichen, in denen verpackt wird, sagt Claas Oehlmann vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Es ergebe keinen Sinn, wenn ein Joghurtbecher ähnliche Auflagen hat wie ein Fass, in dem Chemikalien transportiert werden. Unternehmen müssten solche Fässer nun mit Hinweisen zur Entsorgung bedrucken, wie man sie eben vom Joghurtbecher kennt, das sei für die Abfalltrennung im industriellen Bereich aber überflüssig. Das werde "ein paar hundert Millionen Bürokratiekosten auslösen", sagt Oehlmann.
    Hörfunkbeiträge: Annabell Brockhues, Sebastian Moritz, Lena Mempel
    Onlinetext: Tobias Pastoors