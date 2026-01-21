Streit um Mercosur-Abkommen

Mercosur-Abkommen nach EU-Abstimmung vorerst auf Eis (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die Überprüfung des Dokuments durch den EuGH auf mögliche Verstöße gegen EU-Recht war von Abgeordneten aus Frankreich beantragt worden, wo das Gesetz auf breite Ablehnung stößt. Mit der Anrufung des Gerichts ist die Ratifizierung im Europaparlament vorerst gestoppt - die Abgeordneten müssen nun auf die Einschätzung der Richter warten. Auch bei den südamerikanischen Handelspartnern steht die Ratifizierung noch aus.

Unterzeichnung nach 25 Jahren Verhandlung

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte das Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay am vergangenen Samstag unterzeichnet. Zuvor hatte eine Mehrheit der 27 EU-Länder nach mehr als 25 Jahre dauernden Verhandlungen grünes Licht gegeben - gegen den Widerstand Frankreichs, Polens und Ungarns.

Das Mercosur-Abkommen soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe nach Europa. Die deutsche Wirtschaft erhofft sich von dem Abkommen deutliche Exportsteigerungen.

