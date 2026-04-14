China
Exporte verlieren an Schwung - Importe sind dagegen gestiegen

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und steigender Unsicherheit im Welthandel hat sich Chinas Exportwachstum im März verlangsamt.

    Unteransicht eines Elektroautos, in das eine Batterie installiert wird. Einige chinesische Arbeiter in blauen Fabrikmonturen stehen darum und legen Hand an oder beobachten das Geschehen interessiert.
    Chinas Exporte sind im März weniger stark gestiegen als erwartet. (imago / Xinhua)
    Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Damit fiel das Exportwachstum erheblich schwächer aus als von Analysten erwartet. Die Importe legten dagegen vergangenen Monat um fast 28 Prozent zu. Chinas Handelsüberschuss schrumpfte dadurch auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.

    Weiterführende Informationen

    Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.