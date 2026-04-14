Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Damit fiel das Exportwachstum erheblich schwächer aus als von Analysten erwartet. Die Importe legten dagegen vergangenen Monat um fast 28 Prozent zu. Chinas Handelsüberschuss schrumpfte dadurch auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.
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Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.