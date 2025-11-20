Im Gebäude des COP30-Klimagipfels in Belem ist ein Feuer ausgebrochen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fernando Llano)

Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von hohen Flammen und Rauch im Eingangsbereich. Das Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein. Das Gelände wurde evakuiert; die Konferenzteilnehmer versammelten sich auf einem Platz im Freien. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das brasilianische Tourismusministerium erklärte, niemand sei zu Schaden gekommen. Nach ersten Medienberichten könnte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben.

Für das Gipfeltreffen COP 30 sind rund 50.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern angemeldet. Die Delegationen verhandeln seit dem 10. November über Maßnahmen für einen ambitionierteren Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Das Treffen soll morgen offiziell zu Ende gehen.

