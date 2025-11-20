Im Gebäude des COP30-Klimagipfels in Belem ist ein Feuer ausgebrochen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fernando Llano)

Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von großen Flammen und Rauch im Eingangsbereich. Das Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein. Das Gelände wurde evakuiert; die Konferenzteilnehmer versammelten sich auf einem Platz im Freien. Das brasilianische Tourismusministerium erklärte kurz danach, das Feuer sei unter Kontrolle, und niemand sei verletzt worden. Über die Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.

Auf dem Gipfeltreffen COP 30 verhandeln mehr als 190 Länder seit dem 10. November über Maßnahmen für ambitionierteren Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Rund 50.000 Teilnehmer sind angemeldet. Das Treffen soll morgen offiziell zu Ende gehen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.