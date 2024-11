Donald Trump und Kamala Harris. Wahlkampfendspurt (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die demokratische Kandidatin und Vizepräsidentin Harris will bei mehreren Veranstaltungen in Pennsylvania sprechen, der ehemalige Präsident Trump von den Republikanern plant ebenfalls in Pennsylvania sowie in North Carolina aufzutreten. Alle Umfragen deuten auf einen äußerst knappen Wahlausgang hin, so dass wenige Stimmen in einzelnen Bundesstaaten am Ende darüber entscheiden könnten, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Biden antritt.

Trump schürte zuletzt ohne jeden Beleg Ängste vor Wahlbetrug. Wie 2020 versuchten Betrüger erneut die Wahl zu stehlen, erklärte Trump gestern bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania. Beobachter fürchten, es könnte zu Ausschreitungen in den USA kommen, sollte Trump die Wahl verlieren.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.