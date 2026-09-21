Nach Landtagswahlen

Bundesfamilienministerin und stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Die stellvertretende Vorsitzende sagte im Deutschlandfunk, Sozialreformen seien kein Selbstzweck. CDU pur sei nicht die Lösung. - Die CDU war bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

"Bessere, sozial gerechte Reformen"

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD sagte im Deutschlandfunk, Deutschland brauche bessere, sozial gerechte Reformen. Die Grünen-Bundesvorsitzende Brantner sagte, wenn Bundeskanzler Merz Reformen sage, denke das gesamte Land an Kahlschlag.

Nach den vorläufigen Ergebnissen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern läuft die Regierungsbildung jeweils voraussichtlich auf eine Koalition zwischen SPD, Linken und Grünen hinaus - in der Hauptstadt unter Führung der Linken, in Mecklenburg-Vorpommern unter Führung der SPD. Stärkste Kraft in Schwerin wurde allerdings nicht die SPD, sondern die AfD - mit der aber keine andere Partei koalieren will.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.