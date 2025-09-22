Weitere Staaten erkennen Palästinenserstaat an (dpa / picture-alliance / Abir Sultan)

Dann hätten einschließlich Russlands, Großbritanniens und Chinas vier der fünf UNO-Vetomächte einen Staat Palästina anerkannt - nur die USA nicht. Gestern hatte Portugal die Anerkennung eines palästinensischen Staates verkündet. Der portugiesische Außenminister Rangel sagte, Portugal betrachte die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Eine Vertreterin der palästinensischen Autonomiebehörde begrüßte die Anerkennung. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte dagegen, ein unabhängiger palästinensischer Staat würde die Existenz Israels gefährden.

Wadephul fordert Schritte hin zu Zweistaatenlösung

An der Konferenz in New York nimmt auch Bundesaußenminister Wadephul teil. Vor seiner Abreise mahnte er Schritte hin zu einer Zweistaatenlösung im Nahen Osten an. Für Deutschland stehe die Anerkennung eines palästinensischen Staates eher am Ende des Prozesses, sagte der CDU-Politiker. Aber ein solcher Prozess müsse jetzt beginnen.

Was die Region jetzt brauche, sei ein umgehender Waffenstillstand, mehr humanitäre Hilfe für Gaza und die sofortige, bedingungslose Freilassung der Geiseln, betonte Wadephul. Die israelische Offensive auf Gaza-Stadt sei der völlig falsche Weg. Zudem wies der Minister Pläne einer völkerrechtswidrigen Annexion von besetzten Gebieten durch Israel zurück.

Kiesewetter (CDU): Sofortige Anerkennung Palästinas als Staat wäre "falsches Signal"

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter bezeichnete die Anerkennung eines palästinensischen Staates zum jetzigen Zeitpunkt als "falsches Signal" und als "unsicheren Wechsel auf die Zukunft". Es sei richtig, dass die Bundesregierung diesen Weg nicht mitgehe, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk . Eine Zweistaatenlösung könne erst am Ende eines Prozesses stehen, der zu einem existenzfähigen palästinensischen Staat führe.

Für Deutschland gebe es andere Möglichkeiten, auf Israel einzuwirken, betonte er. So könne man etwa Sanktionen gegen rechtsextreme Minister der Regierung Netanjahu verhängen, die sich für eine Vertreibung der Palästinenser aussprächen. Kiesewetter forderte die Bundesregierung zudem auf, sich mit jenen arabischen Staaten zusammenzusetzen, die im Juli bei einer UNO-Konferenz in New York ein Ende der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen und die Entwaffnung der Terrororganisation gefordert hatten. Gleichzeitig müsse Deutschland Druck auf die Türkei ausüben, die ihrerseits die Hamas unterstütze.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.