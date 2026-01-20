Private Nachricht an Trump

Das G7-Treffen solle in Paris stattfinden, hieß es. Macron hatte den Vorschlag zunächst in einer Textnachricht an US-Präsident Trump unterbreitet. Dieser veröffentlichte die Nachricht auf seiner Online-Plattform.
Bis 2014 hatte Russland regelmäßig an Treffen der sieben wichtigsten Industrieländer teilgenommen. Wegen der russischen Annexion der Krim fand das sogenannte G8-Format nicht mehr statt. Die USA haben zuletzt allein mit dem Kreml über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt.
Laut Elysée-Palast würde Macron auch Dänemark zu dem G7-Treffen mit Russland einladen. Thema dürfte also auch der Streit um Grönland sein.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.