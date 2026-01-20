Private Nachricht an Trump
Frankreichs Präsident Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

Frankreichs Präsident Macron hat ein Treffen der G7-Staaten vorgeschlagen, zu dem auch Russland eingeladen werden soll. Das hat der Elysée-Palast der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

    Präsident Emmanuel Macron im Anzug vor dunklem Hintergrund
    Frankreichs Präsident Macron (imago / NurPhoto / Nicolas Economou)
    Das G7-Treffen solle in Paris stattfinden, hieß es. Macron hatte den Vorschlag zunächst in einer Textnachricht an US-Präsident Trump unterbreitet. Dieser veröffentlichte die Nachricht auf seiner Online-Plattform.
    Bis 2014 hatte Russland regelmäßig an Treffen der sieben wichtigsten Industrieländer teilgenommen. Wegen der russischen Annexion der Krim fand das sogenannte G8-Format nicht mehr statt. Die USA haben zuletzt allein mit dem Kreml über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt.
    Laut Elysée-Palast würde Macron auch Dänemark zu dem G7-Treffen mit Russland einladen. Thema dürfte also auch der Streit um Grönland sein.
    Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.