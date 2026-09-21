Nach Wahlverlusten
Führende CDU-Politiker stellen sich hinter Bundeskanzler Merz

Nach den Verlusten bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben sich führende CDU-Politiker hinter den Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Merz gestellt. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laumann sagte, die Parteispitze stehe klar hinter dem Kanzler.

    Das Logo der CDU, aufgenommen an der Bundeszentrale der Union, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
    Das CDU-Präsidium berät über die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. (Michael Kappeler / dpa)
    Unionsfraktionsvize Krings lehnte eine Personaldebatte über Merz ebenfalls ab. Er sagte der Welt am Sonntag, über Alternativen könne man nur ernsthaft sprechen, wenn jemand darlegen könne, warum es mit jemand anderem besser laufen würde. Das sehe er aktuell nicht. Unterstützung für Merz äußerte auch die Geschäftsführerin der Unions-Fraktion, Dos Santos-Wintz. Der Bundeskanzler habe das Vertrauen der Fraktion, er führe das Land in außergewöhnlich schwierigen Zeiten, erklärte die CDU-Politikerin.
    Der frühere Vorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Rehberg, kritisierte dagegen die Politik der Bundesregierung und sprach von einer mangelnden Empathie des Bundeskanzlers. Die CDU war bei der Wahl dort erstmals an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.
    Derzeit berät das CDU-Präsidium in Berlin über die Wahlergebnisse. Anschließend will Kanzler Merz vor die Presse treten.
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    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.