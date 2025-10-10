Telefonat der Politiker

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi (Imago / Abacapress / AlterPhotos)

Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplans für das Palästinensergebiet. Der deutsche Regierungssprecher Kornelius teilte mit, Merz habe al-Sisi für Ägyptens Vermittlung gedankt. Deutschland werde sich gemeinsam mit Ägypten für die Befreiung der Geiseln, einen stabilen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau Gazas engagieren.

Ärzte ohne Grenzen forderte nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg eine deutliche Ausweitung der humanitären Hilfe. Die Hilfsorganisation betonte, die erschöpften und hungernden Menschen in Gaza müssten in den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser überleben und seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert.

