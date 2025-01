Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l, CSU) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (r, SPD) stehen im Park Schöntal an der Gedenkstätte und gedenken der Opfer der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg. (Daniel Vogl / dpa / Daniel Vogl)

Kopp erklärte in der Stiftskirche in Aschaffenburg, es gebe Kräfte, die die Tat für das Spalten der Gesellschaft nutzen wollten. Doch die Gemeinschaft und der Wille zum friedlichen Miteinander seien stärker als der Hass und die Gewalt Einzelner.

Die Trauerfeier soll von 11:45 bis 11:50 Uhr, der Tatzeit am vergangenen Mittwoch, unterbrochen werden. In dieser Zeit sollen die Glocken aller Aschaffenburger Kirchen läuten.

Faeser und Söder besuchen Tatort

Auch Bundesinnenminister Faeser und Bayerns Ministerpräsident Söder nahmen an der Trauerfeier teil. Zuvor hatten sie den Tatort besucht. In dem Park, in dem ein zweijähriger Junge und ein 41 Jahre alter Mann am Mittwoch erstochen wurden, legten sie Kränze nieder. Söder sagte am Tatort, es sei unfassbar, dass ein kleines Kind umgebracht worden sei, das sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Ein Mann, der helfen wollte, der Zivilcourage gezeigt habe, sei ebenso gestorben. "Eine unfassbare Tat an einem scheinbar friedlichen Ort", so der CSU-Vorsitzende.

Der Täter war ein offenbar psychisch kranker Afghane. Der 28-Jährige war ausreisepflichtig. Mittlerweile befindet er sich in einer psychiatrischen Einrichtung. Für den getöteten zweijährigen Jungen, dessen Familie aus Marokko stammt, gab es bereits gestern Abend ein Totengebet in einer Moschee in Frankfurt am Main.

