Gefahr am Bahnsteig Psychologe: Angst hilft, die Welt zu ordnen

Nach den tödlichen Angriffen auf Reisende an Bahnhöfen in Frankfurt am Main und Voerde steige natürlich die Angst an öffentlichen Plätzen, sagte der Psychologie-Professor Werner Greve im Dlf. Angst sei aber nicht nur etwas Negatives, sie habe auch positive Seiten.

Werner Greve im Gespräch mit Michael Köhler