Pianist und Komponist Fazıl Say

Friedemann Eichhorn (Violine) und Fazıl Say (Klavier) waren am 15. November 2022 zu Gast beim Raderbergkonzert im Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln. (Thomas Kujawinski)

In "Vorspiel" und "Liebestod" aus dem Musikdrama "Tristan und Isolde" treibt Richard Wagner romantisches Empfinden bis zum Wahnsinn. Der Pianist Fazıl Say, der immer mehr auch als Komponist von sich reden macht, zeigt mit einer Bearbeitung für Violine und Klavier, dass diese Musik auch in reduzierter Besetzung ekstatisch wirkt.

"Man ist fast in Trance, die Steigerung ist so wahnsinnig in Isoldes Liebestod. Da spielen Sie wirklich mit ihrem gesamten Körper, das sind nicht mehr nur die Hände und die Finger, die hier in Bewegung sind, sondern der Höhepunkt wird natürlich von Richard Wagner so genial vorangetrieben. Aber hier, das ist ja als ein Gesamtwerk, als ein Duo-Werk konzipiert mit Verflechtungen der Stimmen. Das ist wirklich das Orchester auf zwei Instrumenten abgebildet - und den Gesang. Das ist wirklich Wahnsinn," sagt der Geiger Friedemann Eichhorn im Dlf, langjähriger Duo-Partner von Fazıl Say.

Hat nicht nur in der Türkei eine große Fangemeinde, sondern sorgte auch in Köln für einen vollbesetzten Saal: Fazıl Say. (Thomas Kujawinski)

Für Eichhorn komponierte Fazıl Say 2019 auch die Violinsonate Nr. 2. Das Werk thematisiert die Umweltzerstörung am Mount Ida im Westen der Türkei, wo ein großes Waldgebiet zur Abholzung freigegeben wurde, um von einer Goldmine zu profitieren. Zunächst protestierten ein paar Dutzend Anwohner, einige Wochen später waren es schon Zehntausende, die mit Mahnwachen und einem Zeltlager gegen die Abholzung demonstrierten.

Zwischen Verzweiflung und Zuversicht

Kurzerhand ließ Fazıl Say einen Konzertflügel an den Ort des Geschehens transportieren, mitten in den Wald auf eine provisorische Holzbühne unter einer großen Kiefer Die Aktion erregte internationales Aufsehen, und man erreichte zumindest einen Teilerfolg. Fazil Say berichtet:

"Am Ende haben wir gewonnen, diesen Kampf gegen die Maschinen, und die kanadische Firma ist gegangen. Die Sache wurde gestoppt. Es ist zwar ziemlich viel zerstört in der Natur, Millionen von Bäumen, Berge von Wäldern. Aber immerhin nicht 100 Prozent. Und die Sonate ist für diese Geschichte komponiert, sie hat drei Sätze: Zerstörung der Natur, erster Satz. Der zweite Satz ist eine Elegie, er heißt 'Verletzter Vogel', und der dritte Satz ist ein 'Hoffnungsritual'."

2. Raderbergkonzert 2022/23





Robert Schumann

Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 a-Moll, op. 105



Johannes Brahms

Scherzo aus: F.A.E. - Sonate für Violine und Klavier



Richard Wagner

Vorspiel und Liebestod aus „Tristan und Isolde" (arr. Fazıl Say)



Fazıl Say

"Mount Ida". Sonate für Violine und Klavier Nr. 2, op. 82 („Kaz Dağı")



Friedemann Eichhorn, Violine

, Klavier Gespiegelte Romantik?Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 a-Moll, op. 105Scherzo aus: F.A.E. - Sonate für Violine und KlavierVorspiel und Liebestod aus „Tristan und Isolde" (arr. Fazıl Say)"Mount Ida". Sonate für Violine und Klavier Nr. 2, op. 82 („Kaz Dağı")Friedemann Eichhorn, Violine Fazıl Say , Klavier

Aufnahme vom 15.11.2022 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln