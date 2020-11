Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt eher mit mahnenden und nicht entwarnenden Worten in der Corona-Krise auf. Umso mehr ließ aufhorchen, dass sie Hoffnung auf die schnelle Zulassung für einen Impfstoff Ende des Jahres oder zum Jahreswechsel machte. Außerdem haben das Unternehmen Biontech aus Mainz und Pfizer aus den USA eine Schnellzulassung für ihren Impfstoff beantragt. Sollte der zugelassen werden, könnten die ersten Dosen schnell verteilt werden.

Er sei ähnlich zuversichtlich wie die Bundeskanzlerin, sagt Erwin Rüddel (CDU), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag. ″Wir müssen uns an die Regeln halten, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ab Dezember in die Impfstrategie einsteigen und ab Januar und Februar jeden Monat dem Ende der Pandemie ein Schritt näher kommen″.

In der ersten Hälfte des kommenden Jahres könnten sogar bis zu fünf oder sechs Impfstoffe existieren. Der Impfstoff sei freiwillig und werde nach einer Beratung verabreicht. ″Es ist kein Schnellschuss, sondern nur, weil die Welt zusammengestanden hat, sind wir so weit, wie wir sind.″

Nach welchen ethischen Kriterien der Zugang geregelt werden soll

COVID-19-Impfstoffe könnten schon bald zur Verfügung stehen. Doch es wird zunächst nicht für alle reichen, sodass eine Strategie entwickelt werden muss, wer zuerst geimpft werden soll. Der Deutsche Ethikrat hat sich damit auseinandergesetzt.

"Es darf kein Drängen zur Impfung geben"

Die Impfstoffe könnten auf verschiedene Zielgruppen in der Gesellschaft ausgerichtet sein. ″Ich glaube sogar, dass wir keinen Mangel an Impfstoffen haben werden, sondern es wird einen Mangel in der Versorgung geben.″ An der Logistik und am Personal werde derzeit in den Bundesländern gearbeitet. Wer nicht zu Impfzentren kommen könne, der werde von mobilen Teams aufgesucht. Als Risikopatient könne man bereits jetzt mit seinem Hausarzt reden - ″über eine mögliche Impfung allgemein und auch auf die Person bezogen.″ Mit dieser Information könnte man dann zu den Impfzentren gehen, so Rüddel. ″Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Sommer dieses Jahres diese Pandemie überwunden haben und ich hoffe sogar, dass es nicht bis zum Sommer dauert.″

Einen Impfzwang durch die Hintertür schloss er aus. ″Es darf kein Drängen zu einer Impfung geben, sondern wir müssen hier mit Überzeugung arbeiten″. Allerdings werde eine Diskussion darüber geben, ob jemand in Quarantäne muss, der nachweislich Antikörper besitze. ″Dieser Diskussion müssen wir uns jetzt stellen.″

