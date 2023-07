Von Weizen über Mais bis Raps: Viele Bauern setzten bei der Unkrautvernichtung auf Glyphosat. Das hat unter anderem Kostengründe. (picture alliance / Countrypixel / FRP)

Weltweit spritzen Bauern ihre Felder mit dem Unkrautvernichter Glyphosat. Doch das Herbizid ist hochumstritten: Einige Experten warnen, es sei krebserregend, andere bescheinigen dem Mittel Unbedenklichkeit. Die Bundesregierung will das Pflanzenschutzmittel trotzdem verbieten, darauf haben sich SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Vielen deutschen Bauern dürfte das gar nicht gefallen: Glyphosat ist günstig und gilt als bodenschonend.

Der Glyphosat-Streit beschäftigt unterdessen auch die EU: Das Mittel darf offiziell noch bis zum 15. Dezember 2023 EU-weit gespritzt werden. Wird die Zulassung dann um weitere fünf Jahre verlängert oder kommt das Aus? Die maßgebliche Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat anhand neuer Studien jüngst bekräftigt, dass sie keine inakzeptablen Gefahren sieht. Das Ringen um den Unkrautvernichter geht also weiter.

Glyphosat in der deutschen Landwirtschaft. (dpa-infografik GmbH / dpa-infografik GmbH)

Glyphosat ist einer der meistverkauften Unkrautvernichter der Welt. Entwickelt wurde das Herbizid in den 1970er-Jahren vom US-Konzern Monsanto, der heute zu Bayer gehört. In Deutschland ist Glyphosat seit 1974 zugelassen – und wird von Landwirten und Gartenbauern intensiv genutzt: Bis zu 40 Prozent der deutschen Äcker werden damit gespritzt, von Weizen über Mais bis Raps. Die Deutsche Bahn setzte Glyphosat ebenfalls lange Zeit entlang ihrer Schienen ein, zur sogenannten „Vegetationskontrolle“. 2019 erklärte der Konzern, künftig darauf zu verzichten. Bis 2021 wurde Glyphosat auch in öffentlichen Parks und von Hobbygärtner eingesetzt, inzwischen ist das verboten.

Auch wenn das chemische Pflanzenschutzmittel von der EU zugelassen ist, wird es nicht EU-weit verwendet. Österreich etwa beschloss 2019 ein gänzliches Glyphosat-Verbot.

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Allerdings streiten Experten weltweit über diese Frage. Die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) warnte 2015, Glyphosat sei beim Menschen „wahrscheinlich krebserregend“. Dagegen gehen etwa das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die EU-Chemikalienagentur (ECHA) davon aus, dass der Wirkstoff nicht zu Krebserkrankungen führt, vor allem nicht in den geringen Mengen, die vom Menschen aufgenommen werden.

In den USA landete der Streit vor Gericht: Zehntausende Menschen schrieben dort ihre Krebserkrankung dem glyphosathaltigen Herbizid „Roundup“ zu. Hersteller Bayer wies das zurück und bezog sich auf verschiedene Studien sowie auf eine Stellungnahme der US-Umweltbehörde EPA. Der Leverkusener Konzern zahlte dennoch mehrere Millionen Dollar für Vergleiche mit Klägern

Glyphosat wirkt nicht nur auf Unkräuter und Ungräser, es schädigt oder tötet sämtliche Pflanzen, mit denen es besprüht wird. Daher wird das Mittel vor der Aussaat, aber nicht während der Wachstumsphase von Weizen, Raps oder Rüben angewendet. Eine Folge des Verspritzens: Auf den Flächen gedeihen weniger Wildpflanzen, folglich reduziert sich der Lebensraum für Insekten und damit auch die Nahrung für Vögel. Die Artenvielfalt nimmt ab. Allerdings entfernen Bauern auch bei der mechanischen Unkrautvernichtung mittels Pflug sämtliche Pflanzen, die sie auf ihren Äckern stören.

Um ihre Felder von Unkraut zu befreien, pflügen oder eggen Landwirte traditionell die Böden vor der Aussaat. Das ist zwar nach Einschätzung des Bundeslandwirtschaftsministeriums in der Wirkung mit Unkrautvernichtern vergleichbar, hat aber entscheidende Nachteile: Das Pflügen oder Eggen kostet Zeit und Treibstoff. Zudem begünstigt es die Bodenerosion. Viele Bauern bevorzugen daher die günstigeren und bodenschützenden chemischen Unkrautvernichtungsmittel. Glyphosat gilt aktuell unter den Herbiziden als besonders effektives Mittel.

Eine wichtige Grundlage für die Entscheidung der EU über die erneute Glyphosat-Zulassung ist die Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Diese hat Anfang Juli 2023 in einer Mitteilung erklärt, dass der Einsatz von Glyphosat keine inakzeptablen Gefahren berge. Die Bewertung basiert laut EFSA auf der Auswertung „vieler Tausend Studien und wissenschaftlicher Artikel“.

Allerdings räumte die Behörde auch Datenlücken in mehreren Bereichen ein: Nicht abschließend geklärt wurden laut EFSA unter anderem ernährungsbedingte Risiken für Menschen. Auch mit Blick auf den Artenschutz ließen die verfügbaren Informationen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Die Risiken seien aber nicht so groß, dass eine weitere Zulassung untersagt werden müsse, so die EU-Behörde mit Sitz im italienischen Parma.

Umwelt- und Verbraucherschützer sprechen sich seit langem gegen den Einsatz von Glyphosat aus. Nach Ansicht von Foodwatch etwa muss Brüssel die Zulassung entziehen, solange ernsthafte Zweifel an der Sicherheit des Herbizids bestehen.

Die jüngste Bewertung der EFSA rief erneut Kritiker auf den Plan: Das Umweltinstitut München wirft der EU-Behörde vor, sich einseitig auf von der Industrie finanzierten Studien zu stützen, die Glyphosat Harmlosigkeit bescheinigten. Die Schlussfolgerungen bezeichnete das Umweltinstitut als „fragwürdig“. Der Umweltverband BUND bezeichnete die EFSA-Einschätzung als „fatal“.

Die Bundesregierung lehnt eine weitere Zulassung trotz der Unbedenklichkeitserklärung aus Parma ab und will Glyphosat Ende des Jahres vom Markt nehmen. Darauf hatten sich SPD, Grünen und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. „Eine erneute Genehmigung auf EU-Ebene sehen wir als nicht gerechtfertigt an“, erklärte das Bundeslandwirtschaftsministerium. Der Unkrautvernichter schädige unzweifelhaft die Vielfalt von Arten und Lebensräumen.

Glyphosat-Hersteller Bayer hingegen begrüßte die EFSA-Bewertung. „Diese abschließende wissenschaftliche Schlussfolgerung legt den Grundstein für die erfolgreiche Wiederzulassung von Glyphosat in der EU“, hieß es. Sie stehe im Einklang mit den Bewertungen führender Gesundheitsbehörden.

