Trügerische Idylle: Das Wasser in der Umgebung der Chemiefabrik Chemours in Dordrecht ist mit den giftigen PFAS verseucht. (IMAGO / ANP / Remko de Waal)

Der Mensch ist von Chemikalien umgeben. Sie erleichtern das Leben, sorgen aber auch für viele Probleme, denn ihre Wirkung kann mitunter sehr schädlich sein. Für das UN-Umweltprogramm ist der Umgang mit Chemikalien und Abfällen die dritte große Umweltkrise nach dem Klimawandel und dem Verlust der Artenvielfalt. In Bonn wird nun auf der fünften Internationalen Chemikalienkonferenz (ICCM5) darüber beraten, wie ein sicherer Umgang mit Chemikalien gelingen kann.

Vom 25. bis 29. September findet in Bonn die fünfte Internationale Chemikalienkonferenz statt, den Vorsitz hat Deutschland inne. Laut Bundesumweltministerium ist das Ziel des Treffens, „das Bewusstsein und die Verantwortlichkeiten für ein sicheres Chemikalienmanagement zu stärken und einen globalen Rahmen für nachhaltiges Wirtschaften im Chemikalienbereich insgesamt zu vereinbaren“. Ein globaler Rahmen ist deswegen wichtig, weil es in den meisten Ländern keine rechtlich verbindlichen Regeln dazu gibt, wie mit Chemikalien umgegangen werden soll.

Die ICCM5 ist ähnlich wie Klimakonferenzen eine Vertragsstaatenkonferenz. In Bonn soll nun ein neues Regelwerk für die konkrete Umsetzung des Chemikalien- und Abfallmanagements beschlossen werden. Außerdem ist eine Abschlusserklärung geplant, „in der sich Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu ihrer gemeinsamen Verantwortung bekennen, die negativen Effekte durch den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren“, wie es vom Bundesumweltministerium heißt. Diese Erklärung ist indes völkerrechtlich nicht bindend.

Die Staatengemeinschaft hatte bereits vor mehr als 20 Jahren Chemikalienziele vereinbart: Bis 2020 sollen Chemikalien so produziert und eingesetzt werden, dass signifikante negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt möglichst vermieden werden. Das Ziel wurde nicht erreicht. Doch seitdem gibt es als Politikinstrument den „Strategischen Ansatz zum Internationalen Chemikalienmanagement“ (SAICM) des UN-Umweltprogramms. Die Weltchemikalienkonferenz ist das dazugehörige Beschlussgremium.

Der bessere Umgang mit Chemikalien hat zwei Aspekte: Es gibt immer mehr hergestellte Chemikalien und ihre Zahl wächst weiterhin. Das Umweltbundesamt spricht davon, dass sich seit 1950 die Produktion von Chemikalien verzehnfacht hat, zudem wird davon ausgegangen, dass es bis 2050 zu einer Verdreifachung im Vergleich zu 2010 kommen wird.

Die chemischen Produkte finden sich in fast allen Gegenständen: Jacken, Kühlschränken, Zahnseide, Creme; aber auch in medizinischen Produkten. Sie werden zudem in der Landwirtschaft eingesetzt. Chemikalien sind aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken oder zu verbannen.

Doch der Fortschritt hat eine Kehrseite: Chemikalien gelangen in die Umwelt, lagern sich in Menschen, Tieren und Pflanzen ab und schädigen sie. Dazu trägt auch bei, dass die Regulierung und Schadensbewertung nicht Schritt hält mit der Entwicklung neuer Substanzen.

Deswegen braucht es einen vernünftigen Umgang mit den Chemikalien und chemischen Abfall. Dies ist auch verbunden mit den 17 Zielen einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, die 2015 im Rahmen der Agenda 2030 vereinbart worden sind.

So heißt etwa das zwölfte Nachhaltigkeitsziel (SDG): nachhaltiger Konsum und Produktion. Die Chemiebranche hat auf dieses Ziel besonders großen Einfluss, weil sie eine der größten Industrien der Welt ist. Auch andere Nachhaltigkeitsziele wie SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden), SDG 6 (Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen), SDG 7 (Erschwingliche und saubere Energie), SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 14 (Leben unter Wasser) sind eng mit einem vernünftigen und nachhaltigen Umgang mit Chemikalien verbunden.

Es gibt eine Reihe von Chemikalien, die für Mensch und Natur schädlich sind. Manche sind in geringen Dosierungen nicht schädlich, andere erst in Verbindung mit anderen Chemikalien. Vor allem sogenannte Ewigkeitschemikalien stehen im Fokus der wissenschaftlichen und öffentlichen Beobachtung. Zu diesen per- und polyfluorierte Alkylverbindungen – auch PFAS abgekürzt – gehören mehr als 4700 Stoffe, die in allen Lebensbereichen eingesetzt werden.

Wie der Name Ewigkeitschemikalien bereits andeutet, sind die Verbindungen dieser PFAS praktisch unzerstörbar. Wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften werden sie in vielen Produkten eingesetzt. Außerdem sind sie winzig und gelangen durch den Einsatz in Waren des täglichen Bedarfs wie Bekleidung, Kosmetik und Verpackungen oder durch die Industrie in die Umwelt. Dort können sie sich in Organismen ablagern und diese langfristig und dauerhaft schädigen.

Mittlerweile lassen sich PFAS-Verbindungen überall auf der Welt nachweisen: in Böden, den Meeren, an der Arktis oder im Eis des Südpols. Dass sie von dort jemals wieder verschwinden, kann bezweifelt werden. Und auch im Menschen können sich PFAS etwa in der Leber anlagern und sich negativ auf den Hormonhaushalt oder das Immunsystem auswirken.

Die Produktion von Chemikalien hat zudem einen Einfluss auf andere planetare Krisen: Durch ihren Einsatz werden Pflanzen und Lebewesen vergiftet, auch deswegen geht die Artenvielfalt zurück. Zudem ist die Chemiebranche weltweit an dritter Stelle des industriellen Ausstoßes von Kohlendioxid. Daher kommt das Umweltbundesamt zu dem Schluss: „Chemikalien verschmutzen also nicht nur unsere Umwelt, sondern tragen auch zur globalen Erwärmung und zur Erschöpfung der Ressourcen bei.“

Ein Konzept für den zukünftigen, nachhaltigen Umgang mit Chemie hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gemeinsam mit Expertinnen und Experten erarbeitet. Dafür wurden zehn Ziele formuliert, die sowohl Innovation fördern als auch dabei helfen sollen, die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Zehn Ziele einer grünen und nachhaltigen Chemie Minimierung der chemischen Risiken Vermeidung von unerwünschten Substitutionen und Alternativen Nachhaltige Beschaffung von Ressourcen und Rohstoffen Förderung der Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen Förderung der Nachhaltigkeit von Produkten Minimierung der Chemikalienfreisetzung und -verschmutzung Ermöglichung ungiftiger Kreisläufe und Minimierung von Abfällen Maximierung des gesellschaftlichen Nutzens Schutz von Beschäftigten, Verbrauchern und gefährdeten Bevölkerungsgruppen Entwicklung von Lösungen für Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit

Neben den UNEP-Vorschlägen für eine nachhaltige Chemie, wird der Einsatz von Chemikalien staatlich reguliert – bis zum Verbot von schädlichen Substanzen. So wurde beispielsweise infolge der ersten UN-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm der Einsatz von zahlreichen Chemikalien eingeschränkt oder sogar ganz verboten.

In der Europäischen Union ist seit 2007 die "REACH-Verordnung" in Kraft. Diese soll Mensch und Natur vor den Risiken von Chemikalien schützen. Dabei muss die Industrie nachweisen können, dass ihre Produkte nicht schädlich sind. Dafür werden Informationen über Stoffe gesammelt und bewertet; ggf. können sie auch verboten werden.

Auf EU-Ebene gibt es zudem einen Vorschlag von verschiedenen Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) zu verbieten bzw. deren Nutzung stark einzuschränken. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass die Hersteller Alternativen zu den bisherigen Substanzen entwickeln.

rzr