Republikanische Partei

Ron DeSantis (Getty Images / Mario Tama)

Noch hat er seine Kandidatur nicht erklärt, doch Donald Trump hat Ron DeSantis bereits als seinen gefährlichsten Rivalen im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner ausgemacht. Bei Auftritten nennt er ihn "Ron DeSanctimonious" - was übersetzt so viel wie scheinheilig bedeutet. DeSantis hält sich derzeit noch zurück. Doch viele sehen ihn ihm eine Alternative zu Trump - dabei sind sich beide inhaltlich sehr ähnlich.

Ron DeSantis ist seit 2019 Gouverneur von Florida. Im November 2022 wurde er klar in seinem Amt bestätigt - mit vielen Stimmen aus der Mittelschicht. Das gibt DeSantis Rückenwind, denn Florida gilt als sogenannter Swing-State mit einer starken demokratischen Wählerschaft. Von 2013 bis 2018 war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus in Washington.

Alter und neuer Gouverneur von Florida - hier mit seiner Familie nach der Wiederwahl (picture alliance | AP | Rebecca Blackwell)

DeSantis hat Geschichte an der Yale University studiert. Nach einem Jahr als Geschichtslehrer legte er ein Jura-Studium an der Elite-Uni Harvard nach. Der 44-Jährige ist italienischer Abstammung und hat drei Kinder.

Ron DeSantis gilt als politischer Ziehsohn von Donald Trump und liegt inhaltlich auch nicht weit von ihm entfernt. Es geht bei ihm vor allem um Themen, die Republikaner mobilisieren und aufheizen - nur ohne Trumps manchmal verrückt anmutende Rhetorik in Reden und auf Social Media und die häufig persönliche Attacken auf Parteikollegen.

DeSantis ist auch bei Trump-Wählern beliebt (imago / ZUMA Wire / Olga Fedorova)

DeSantis gilt als weniger charismatisch als Trump. Er ist eher kühl, weniger emotional und liest sich in Stoffe ein. Das kommt aber vor allem bei Unternehmern, besser gebildeten Republikanern und Wechselwählern gut an. Auch beim Medienunternehmer Rupert Murdoch scheint er einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Auf dessen konservativen TV-Sender FOX-News ist DeSantis - ähnlich wie früher Trump - ein Dauergast.

Noch hat Ron DeSantis seine Kandidatur nicht offiziell gemacht. Doch alles deutet darauf hin. Erst Anfang März stellte er sein neues Buch vor: „Der Mut, frei zu sein - Floridas Blaupause für Amerikas Wiedergeburt", so der Titel. Nicht ganz zufällig tourt DeSantis mit seinem Buch nun durch Bundesstaaten, die in den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur wichtig sind.

"The Courage To Be Free" - „Der Mut, frei zu sein" - das Buch von Ron DeSantis (Getty Images / Joe Raedle)

Während manche Beobachter Donald Trump als einen "verglühenden Asteroiden" beschreiben, gilt Ron DeSantis als aufsteigender Stern. Das liegt vor allem auch daran, dass Trumps Rückhalt bei den Republikanern schwindet. Immer mehr Parteimitglieder gehen auf Distanz zu dem 76-jährigen Ex-Präsidenten, darunter auch bislang ausgewiesene Trump-Anhänger und sehr prominente Republikaner. Einige verwiesen darauf, dass die Partei zum dritten Mal in Folge bei Midterm-Wahlen im November 2022 unerwartet schwächelte – unter dem Strich also bei sämtlichen Wahlen seit dem Amtsantritt Trumps als Präsident.

Die republikanische Vizegouverneurin des US-Staats Virginia, Winsome Earle-Sears, einst eine lautstarke Unterstützerin Trumps, sagte beispielsweise nach den Midterms, die Wähler hätten „eine sehr deutliche Botschaft“ ausgesandt: „genug ist genug“. Sie erklärte: „Die Wähler haben gesprochen, und sie haben gesagt, dass sie einen anderen Anführer wollen. Und ein echter Anführer versteht, wenn er zur Belastung geworden ist.“ Eine weitere Kampagne Trumps könne sie nicht unterstützen.

Für DeSantis spricht, dass er in Florida auch Wechselwähler angesprochen hat. In den Augen vieler scheint er in der Lage, eine breitere Bevölkerung zu mobilisieren. Trumps radikale Basis reicht dafür nicht. Gegen DeSantis spricht, dass er noch nicht die ganz großen Stadien bespielt und begeistert hat. Trump hat mehr Medienerfahrung und versteht es besser, die Massen live anzusprechen.

Ob DeSantis der neue Anführer der Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 wird, ist aber noch offen. Auch andere werden noch ihren Hut für eine Kandidatur in den Ring werfen.

In konservativen Kreisen hat DeSantis einen guten Ruf. Denn Florida geht es ökonomisch gut. DeSantis hat die Steuern gesenkt und den Staat nach der Pandemie schnell geöffnet. Die Wirtschaft sprang so schnell wieder an, Schulen, Kitas und Universitäten waren schnell wieder offen. Auch sein Krisenmanagement nach dem Hurrikan "Ian" kam bei vielen gut an.

Floridas Gouverneur bei einem Flug über das von Hurrikan betroffene Gebiet (AFP / Twitter)

Ron DeSantis gilt vor allem als einer, der bei Themen anpackt, die den Republikanern wichtig sind, zum Beispiel die "Anti-Woke-Theme". Dazu zählt die Ablehnung von LGBTQ-Rechten, Diversität und die Auseinandersetzung mit Rassismus und Sklaverei.

So macht es das sogenannte "Stop-Woke-Gesetz" seit vergangenem Jahr für Lehrer in Florida gefährlich, Rassismus und Sklaverei im Unterricht zu behandeln. Weiße Schülerinnen und Schüler könnten sich persönlich für historisches Unrecht verantwortlich gemacht fühlen. Genau das verbietet das neue Gesetz wortwörtlich.

Und dem Parlament liegt bereits ein neuer Gesetzesentwurf vor, der Programme zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion an Colleges und Universitäten in Florida verbieten würde, unabhängig davon, ob das Geld von der US-Regierung, dem Staat Florida oder von privaten Geldgebern kommt. Auch Studiengänge, die sich ganz oder teilweise mit Rassismus, Genderforschung, Feminismus oder sozialer Gerechtigkeit befassen, droht das Aus. Studenten in Florida sollten eine Ausbildung erhalten und keine politische Indoktrination, so DeSantis Begründung.

Schon im letzten Jahr hatte Gouverneur DeSantis ein Gesetz unterschrieben, das Lehrern verbietet, mit Schülerinnen und Schülern über Genderidentät und Sexualität zu sprechen - wenn dies nicht alters- oder entwicklungsangemessen sei. Das Gesetz verpflichtet Schulen seither auch, Eltern zu informieren, wenn Kinder Zweifel zu ihrer Geschlechteridentität gegenüber Lehrern offenbart haben.

Selbstbewusst auf Anti-Woke-Kurs - Ron DeSantis (picture alliance / AP / Phelan M. Ebenhack)

Der landes- und bundesweite Protest hatte DeSantis nicht beeindruckt, auch nicht, als die in Florida einflussreiche Walt Disney Company ankündigte, ihre politischen Spenden in dem Bundesstaat einzustellen. Ganz im Gegenteil: DeSantis entzog Disney vor Kurzem seine Autonomie. Bislang hatte der Konzern wie sein eigener Bezirk rund um den Freizeitpark frei selbst verwalten und schalten können.

Bei seiner Haltung zur Ukraine hat sich DeSantis gewandelt. Als Abgeordneter im US-Kongress griff er 2014 nach dem russischen Überfall auf die Krim den damaligen US-Präsidenten Barack Obama scharf an, weil er damals keine Waffen in die Ukraine geliefert hat.

Nun vertritt DeSantis die Meinung, die USA müssten sich zurückhalten. Es sei nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, in einen Stellvertreterkrieg mit China verwickelt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in NATO-Länder einmarschiere, werde überschätzt.

Dem Sender Fox-News sagte er, es sei nicht im Interesse der USA, weiter in einen territorialen Streit zwischen der Ukraine und Russland hineingezogen zu werden. Die USA sollten eher die eigenen Grenzen schützen, die Streitkräfte stärken und China entschlossen entgegentreten.

Donald Trump erklärte übrigens gewohnt vollmundig in einer Rede zu diesem Thema: Mit ihm als Präsident werde es nur 24 Stunden dauern, dann werde er den Krieg beenden. Wie er das erreichen wolle, ließ er allerdings offen.

Quellen: Doris Simon, Ralf Borchard, Jasper Barenberg, nm