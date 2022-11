Nach den US-Zwischenwahlen

Neben Dutzenden von wichtigen Wahlen im ganzen Land werden die Amerikaner entscheiden, welche Partei in den nächsten zwei Jahren die Kammern des Kongresses kontrolliert. (picture alliance / newscom / BONNIE CASH)

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten von Präsident Joe Biden bei den Midterms Elections ihre dünne Mehrheit wohl eingebüßt, die prognostizierten hohen Verlusten blieben allerdings aus. Offen ist weiter das künftige Mehrheitsverhältnis in der zweiten Kammer, dem Senat - und das voraussichtlich noch bis zum 6. Dezember. Erst dann entscheidet sich in einer Stichwahl, wer für den Bundesstaat Georgia in den Senat einzieht. Im ersten Wahlgang schaffte es keiner der Kandidaten, die laut dem dortigen Wahlgesetz vorgeschriebene Mehrheit der Stimmen zu erhalten: mindestens 50 Prozent der Stimmen plus eine.

In zwei weiteren Bundesstaat steht das Ergebnis der Senatswahlen ebenfalls noch nicht fest: In Nevada hat der republikanische Kandidat Adam Laxalt die Nase vorn, in Arizona der demokratische, Mark Kelly. Sollte in Georgia der Demokrat Raphael Warnock wie im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen erhalten, würde es im Senat zu einer Pattsituation kommen – Demokraten und Republikaner hätten dann jeweils 50 Sitze. Die Demokraten würden damit ihre Mehrheit behalten, denn bei Gleichstand gibt die Stimme der Vorsitzenden den Ausschlag und das ist Vizepräsidenten Kamal Harris.

Für US-Präsident Joe Biden und die Demokraten liefen die Zwischenwahlen besser als erwartet. Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Chancen für die Partei des amtierenden Präsidenten, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu behalten, sind immer minimal. Seit 1906 gab es nur drei Fälle, bei denen die Partei des US-Präsidenten bei Kongresswahlen Sitze im Repräsentantenhaus dazu gewann: 1934, als die USA in einer Wirtschaftskrise steckten, 1998, als es der US-Wirtschaft sehr gut ging, und 2002, als die Unterstützung für den damaligen Präsidenten George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sehr hoch war.

Als zusätzliche Hypothek lasteten auf Biden und seiner Partei eine von hoher Inflation geschädigte Wirtschaft, die kurz vor einer Rezession steht, sowie Sorgen wegen wachsender Kriminalität und zunehmender illegaler Migration über die Grenze zu Mexiko. Umfragen belegten, dass Wähler zutiefst pessimistisch über den Zustand der Wirtschaft und die Richtung dachten, in die sich das Land bewegt. Die Zustimmungsraten Bidens waren kläglich. Doch die befürchteten Verluste blieben aus, im Senat dürfen die Demokraten sogar weiter auf den Erhalt ihrer Mehrheit hoffen.

Dennoch sind die Aussichten für Biden und die Demokraten alles andere als rosig. Durch den Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus wird das Regieren für Biden und seine Demokraten nun sehr schwierig bis unmöglich – zumal in Washington ab sofort der Blick immer auch auf die nächsten Präsidentenwahlen in zwei Jahren gerichtete ist. Die Republikaner dürften ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus künftig dazu nutzen, sich zum Beispiel durch das Blockieren von Gesetzesvorhaben und dem Einleiten parlamentarischer Untersuchungen oder durch Impeachment-Verfahren zu profilieren.

Zudem offenbarten erste Wahlanalysen Ergebnisse, die die demokratischen Meinungsforscher beunruhigen: Die Partei verliert offenbar mehr und mehr den Rückhalt in der ethnisch vielfältigen Arbeiterbasis, die ihre Siege seit Jahren befeuert hatte. „Es ist schlicht eine Realität“, sagte der demokratische Meinungsforscher John Anzalone, zu dessen Kunden auch Biden gehört. „Es gibt ein Universum von Latinos und Afromerikanern, die auf einer höheren Ebene aus einer Vielfalt von Gründen republikanisch wählen.“

Nach den US-Zwischenwahlen haben sich nicht nur die Mehrheitsverhältnisse in Washington verändert (picture alliance / Consolidated News Photos / Rod Lamkey - CNP)

Biden droht allein schon durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus zur „Lame Duck“, zur „lahmen Ente“, zu werden. Zumindest dürfte es für den Präsidenten extrem schwierig werden, Vorlagen und Kandidaten für Regierungsämter gegen die Stimmen der Republikaner durch den Kongress zu bringen. Das gälte umso mehr, falls die Republikaner doch noch die Kontrolle über beide Kongresskammern übernehmen. Für die Ambitionen von Biden wäre das ein erheblicher Dämpfer.

Der 79-Jährige hat bereits auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass er mit den Republikanern zusammenarbeiten und sich um Mehrheiten im Kapitol bemühen will. Nach Ansicht des Amerikanisten Volker Depkat könnte Biden dies durchaus gelingen: „Wenn es einer kann, dann ist es sicher Joe Biden, der sein ganzes politisches Leben mehr oder weniger auf dem Capitol Hill verbracht hat“, sagte der Wissenschaftler von der Universität Regensburg im Dlf.

Tatsächlich hat der Präsident bereits in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit den Republikanern kooperiert: Wichtige Gesetze wurden mit Beteiligung von republikanischen Politikern, also überparteiisch, verabschiedet. Amerikas Zukunft sei zu wertvoll, um gefangen zu bleiben in politischem Sperrfeuer, sagte Biden. Fraglich ist allerdings, ob es ihm gelingt, die bestehenden tiefen, ideologisch-moralischen Gräben, durch Kompromisse auszugeichen und ob die Republikaner weiterhin zur Zusammenarbeit bereit sind – gerade vor dem Hintergrund der Präsidentenwahlen 2024.

US-Präsident Joe Biden freut sich über das unerwartet gute Abschneiden der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen (Susan Walsh / AP / dpa)

Bei denen will Biden ganz offensichtlich noch einmal antreten – trotz seines hohen Alters. Dass Vizepräsidentin Harris zur Nachfolgerin aufgebaut wird, wie zu Beginn von Bidens Amtszeit spekuliert worden war, scheint vom Tisch. Vielmehr erklärte Biden, dass er sich als jemand sehe, der Donald Trump noch einmal schlagen könnte. Er habe dies auch bereits mit seiner Frau besprochen. Offiziell ankündigen wolle er eine mögliche Kandidatur aber erst im kommenden Jahr. Allerdings sind nicht alle demokratischen Politiker und Wähler von den Plänen des Präsidenten überzeugt. Biden wird in diesem Monat 80, wäre also am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 84 Jahren alt.

Der erhoffte, aber ausgebliebene Erdrutschsieg der Republikaner, hat die internen Querelen über die Rolle Trumps erneut entfacht. Für die Partei erwiesen sich der Ex-Präsident und seine verschwörungsschwangere Politik erneut als Problem - eines, das vermutlich verhinderte, dass die Republikaner Partei deutlich größere Zugewinne verzeichnete. Viele Beobachter sind der Ansicht, dass die Republikaner größere Siegchancen gehabt hätten, wenn sich bei den internen Vorwahlen die moderateren Kandidaten durchgesetzt hätten.

Am augenfälligsten wird das bei den Schlüsselwahlen in Pennsylvania und in Georgia. Im klassisch umkämpften Pennsylvania gewannen die Demokraten die Rennen um den Senat und das Gouverneursamt gegen ein Duo von Trump-Loyalisten, das seine Lügen über angeblichen Betrug bei der Wahl Bidens zum Präsidenten 2020 beförderte. Der Demokrat John Fettermann setzte sich über Bedenken um seine Gesundheit und seine linke Ausrichtung hinweg und schlug Mehmet Oz. Bei der Gouverneurswahl in Pennsylvania fuhr Trump-Verteidiger Doug Mastriano eine krachende Niederlage gegen den Demokraten Josh Shapiro ein.

Ähnlich war es in Georgia, wo sich Trumps handverlesener Senatskandidat, der frühere Football-Star Herschel Walker, in einem engen Rennen mit dem demokratischen Senator Raphael Warnock duellierte, während der republikanische Gouverneur Brian Kemp, den Trump ablehnte, wiedergewählt wurde. „Wir haben eindeutig Rennen verloren, die wir hätten gewinnen sollen, weil Trump mangelhafte Kandidaten auswählte“, sagte der republikanische Stratege Alex Conant.

Und auf der politischen Bühne von Washington könnten die neuen Mehrheitsverhältnisse für die Republikaner vielleicht deutlich weniger vorteilhaft sein als erwartet. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Partei bislang eine klare Agenda für die kommenden zwei Jahre schuldig geblieben ist. Sowohl der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, als auch der republikanische Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hielten sich bislang mit klaren Äußerungen zurück.

Lediglich angedeutet haben die Republikaner, wie sie mit einer Mehrheit im Rücken agieren wollen: parlamentarische Untersuchen gegen Biden und seine Regierung einleiten, sich für eine Sparpolitik einsetzen, gegen illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko vorgehen und mehr für die Energieproduktion im Land tun. Gegen vieles davon könnte Biden als Präsident jedoch sein Veto einlegen.

Es war damit gerechnet worden, dass Trump seine erneute Präsidentschaftskandidatur eine Woche nach den Midterms bekannt geben wird. Nun spekulieren Beobachter darüber, ob der Ex-Präsident seine Ankündigung möglicherweise bis nach der Stichwahl in Georgia verschiebt. „Ich glaube, er wird abwarten, wie die Mehrheitsverhältnisse sich dann tatsächlich gestalten“, sagte der Amerikanist Volker Depkat im Dlf.

Donald Trump in Pennsylvania im September 2022 (IMAGO / TheNews2 / IMAGO / Kyle Mazza)

Der Professor an der Universität Regensburg sieht Trump weiterhin in einer guten Position, auch wenn viele seiner Kandidaten durchgefallen sind. „Er hat weiterhin eine große Gefolgschaft“, sagte Depkat. „Er hat einen großen Rückhalt in der Basis vieler republikanischer Wähler.“ Immerhin seien noch mehr als 200 der von ihm gestützten Kandidatinnen und Kandidaten gewählt worden. Viele von diesen propagieren weiterhin Trumps Lüge, von der gestohlenen Präsidentenwahl im Jahr 2020.

Angesichts der breiten Unterstützung für Trump innerhalb der republikanischen Wählerschaft, dürfte öffentliche Kritik an ihm weiter einem politischen Selbstmord gleichkommen. Gleichwohl bringen sich Herausforderer in Position. An erster Stelle ist da Floridas Gouverneur Ron DeSantis zu nennen. Bei seiner mit breiter Mehrheit erfolgten Wiederwahl, bewies er, dass er nicht nur die radikale und populistische Basis der Partei begeistern kann. DeSantis gewann unter anderem mit den Stimmen der lateinamerikanischen Bevölkerung und der Wechselwähler. Eine Beobachtung, die insbesondere in den moderateren Kreisen der Republikaner gut ankommen dürfte. Doch auch diese und DeSantis selbst dürften wohl noch bis zur Stichwahl in Georgia abwarten