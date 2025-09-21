Weitere Staaten erkennen Palästinenserstaat an (dpa / picture-alliance / Abir Sultan)

In einer Erklärung des kanadischen Regierungschefs Carney hieß es, man biete seine Partnerschaft an, um das Versprechen einer friedlichen Zukunft für sowohl den Staat Palästina als auch den Staat Israel zu verwirklichen. Carney warf der israelischen Regierung von Ministerpräsident Netanjahu vor, systematisch daran zu arbeiten, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Der australische Ministrpräsident Albanese betonte, in einem Palästinenserstaat dürfe die Hamas keine Rolle spielen.

Deutschland will dem Schritt nicht folgen

Auch die G7-Staaten Frankreich und Kanada hatten bereits angekündigt, im Rahmen der morgen beginnenden UNO-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Dies wollen auch zahlreiche andere Länder, nicht aber Deutschland. Bundeskanzler Merz betonte Ende August, man werde diesem Schritt nicht folgen. Die Voraussetzungen seien dafür "in keinster Weise" erfüllt. Eine Anerkennung müsse der letzte Schritt in einem Friedensprozess sein, aus dem eine Zwei-Staaten-Lösung hervorgehe.

Israel hatte die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, immer wieder kritisiert und als Belohnung der Terror-Organisation Hamas bezeichnet.

Der Krieg in dem isolierten Küstenstreifen hatte mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden dort etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.

