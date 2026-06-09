Baden-Württemberg

Das gab Landes-Innenminister Hagel bekannt. Es sei eine Ermittlungsgruppe gegründet worden, sagte der CDU-Politiker. Das Landeskriminalamt in Stuttgart teilte mit, es gebe Anzeichen, dass ein Brandbeschleuniger verwendet worden sei. Es seien entsprechende Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet würden.
Wie die Stadt Reutlingen mitteilte, konnte die Stromversorgung in Teilen der Innenstadt sowie einem Krankenhaus rasch wiederhergestellt werden. Zuletzt waren noch 7.600 Haushalte ohne Strom.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.