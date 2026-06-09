Baden-Württemberg
Großflächiger Stromausfall in Reutlingen - LKA sieht Anzeichen für Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen in Baden-Württemberg haben der Staatsschutz und das Antiterrorzentrum die Ermittlungen übernommen.

    Ein Feuerwehrauto steht mit Blaulicht an eienr Bushaltestelle. Um das Auto herum stehen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.
    Ein Feuerwehrwagen in Reutlingen (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Dimitri Drofit)
    Das gab Landes-Innenminister Hagel bekannt. Es sei eine Ermittlungsgruppe gegründet worden, sagte der CDU-Politiker. Das Landeskriminalamt in Stuttgart teilte mit, es gebe Anzeichen, dass ein Brandbeschleuniger verwendet worden sei. Es seien entsprechende Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet würden.
    Wie die Stadt Reutlingen mitteilte, konnte die Stromversorgung in Teilen der Innenstadt sowie einem Krankenhaus rasch wiederhergestellt werden. Zuletzt waren noch 7.600 Haushalte ohne Strom.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.