IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi (Helmut Fohringer/APA/dpa)

Grossi sagte in Wien, die Islamische Republik verfüge über das nötige technische Wissen und die industriellen Kapazitäten. Er betonte, ein Teil der Infrastruktur habe die US-Luftangriffe überstanden. Grossi bekräftigte seine Forderung, dass die Inspektoren der IAEA ihre Kontrollen in den Atomanlagen wieder aufnehmen könnten. Ob das geschieht, ist aber unklar. Das iranische Parlament stimmte dafür, die Zusammenarbeit mit der Behörde auszusetzen. Damit der Beschluss in Kraft tritt, ist noch die Zustimmung des Wächterrats und des Sicherheitsrats im Iran erforderlich.

CNN und die New York Times hatten zuletzt unter Berufung auf Geheimdienste berichtet, das iranische Atomprogramm sei durch die US-Angriffe womöglich nur um einige Monate zurückgeworfen worden. Die US-Regierung widerspricht dem.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.