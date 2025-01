Berlin

Grüne beschließen auf Bundesparteitag Wahlprogramm

Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Berlin mit deutlicher Mehrheit das Programm für die Bundestagswahl beschlossen. Es gab keine Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Die Partei fordert in ihrem Programm unter anderem eine Reform der Schuldenbremse, um Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Bildung zu ermöglichen.