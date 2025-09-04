Schwarz-rote Bundesregierung

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Brantner forderte zur Belebung der Wirtschaft zudem rasche Maßnahmen wie die Senkung von Lohnnebenkosten sowie der Energiekosten. Auch lägen zahlreiche Empfehlungen des Normenkontrollrates vor, die man rasch umsetzen könne, etwa zur effizienteren Berechnung von Sozialleistungen, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk

Die Linke-Fraktionschefin Reichinnek warf der Koalition Planlosigkeit vor. Die "gezwungene Harmonieshow" könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Koalition keinen Plan habe, wie sie die absehbaren riesigen Löcher in den Haushalten stopfen wolle, sagte Reichinnek den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bundeskanzler Merz hatte gestern Abend nach einem Treffen des Koalitionsausschusses angekündigt, dass bis Ende des Jahres Details für eine Bürgergeld-Reform erarbeitet werden sollen. Er betonte, niemand wolle den Sozialstaat abschaffen oder schleifen. SPD-Chefin Bas sagte, Priorität habe die Sicherheit von Arbeitsplätzen.

