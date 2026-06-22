Empfehlungen der Rentenkommission

Ein älteres Paar auf einer Straße (Symbolbild) (picture alliance / Westend61 / Kniel Synnatzschke)

Ihre Partei setzte sich seit langem für einen verlässlichen, unbürokratischen Bürgerfonds ein. Zudem begrüßte Haßelmann eine weitgehende Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. Es müsse lediglich ein einfacherer Renteneintritt für jene gesichert sein, die tatsächlich nicht mehr arbeiten könnten. Auch der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD, Springer, wies auf - Zitat - "brauchbare Vorschläge" hin - etwa, Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Springer kritisierte, dass Medien den Bericht bereits kennten, während das Parlament außen vor bleibe. Die Vorschläge sollen offiziell morgen vorgelegt werden.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, bewertete die Vorschläge zwar als richtig. Es fehlten jedoch Mut und Konsequenz. Sie änderten auf absehbare Zeit nichts Grundlegendes an den drei größten Problemen: der Altersarmut, der zu starken Belastung der jungen Generation und der Schieflage bei der Gerechtigkeit. Kritik von Gewerkschaften und Sozialverbänden gab es vor allem an einer schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters. Bundesarbeitsministerin Bas sprach von einem - Zitat - "Gesamtkunstwerk", das nun diskutiert werden müsse. Die SPD-Politikerin hatte zuvor erklärt, wenn die Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission einstimmig ausfielen, würden sie eins zu eins umgesetzt.

Laut Medienberichten sehen die Vorschläge des Gremiums unter anderem vor, durch Geldanlagen am Aktienmarkt das Rentenniveau auf 50 Prozent zu steigern und das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, sodass es in den 2090er-Jahren bei 70 Jahren liegen würde.

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Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.