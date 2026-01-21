Freihandel

Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner (Archivbild) (picture alliance / Chris Emil Janßen)

Das Abkommen sei besser als sein Ruf, sagte Brantner. Beim Klimaschutz und mit Blick auf den Regenwald sei in den Verhandlungen viel erreicht worden. Sie sprach sich dafür aus, das Abkommen vorläufig anzuwenden, obwohl das EU-Parlament eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof beschlossen hat. Auch Grünen-Abgeordnete stimmten für den Antrag.

Bundeskanzler Merz kritisierte die Entscheidung des EU-Parlaments. Er teilte mit, die Bundesregierung sei von der Rechtmäßigkeit des Abkommens überzeugt.

Die Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof könnte die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens um Monate oder sogar Jahre verzögern.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.