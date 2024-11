Videobotschaft

Habeck will offiziell Spitzenkandidat der Grünen werden - "wenn Sie wollen, auch als Kanzler"

Vize-Kanzler Habeck strebt offiziell die Spitzenkandidatur der Grünen für die kommende Bundestagswahl an. Er bewerbe sich für die Menschen in Deutschland, sagte Habeck in einer Videobotschaft. Er ergänzte "wenn Sie wollen, auch als Kanzler".