Trump und Selenskyj nach Treffen

Trump sprach zwar von großen Fortschritten, räumte aber zugleich ein, dass die Verhandlungen auch scheitern könnten. Nach ihrem Treffen telefonierten die beiden mit europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Nach den Worten Selenskyjs will Trump europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel im Januar einladen.
Nouripour: Diplomatie entfernt sich von Realität des Krieges
Der Außenpolitiker der Grünen, Nouripour, sagte im Deutschlandfunk, Europa müsse endlich ins Handeln kommen und dürfe nicht von Gipfel zu Gipfel zuwarten. Zudem entferne sich die Diplomatie immer mehr von der Realität des Krieges gegen die Ukraine. Alle redeten und die Russen bombardierten. Europa, allen voran Deutschland, müsse sich endlich dazu durchringen, der Ukraine Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, erklärte Nouripour.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.