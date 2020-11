Äthiopien ist mit rund 110 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Binnenstaat der Welt. Mehr als 100 verschiedene Ethnien machen Äthiopien außerdem zum Vielvölkerstaat; neben der Landessprache Amharisch gibt es mehr als 70 anerkannte Regionalsprachen. Das Land zählt zu den einflussreichsten in Afrika und liegt zudem in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt – dem Horn von Afrika. Nicht zuletzt das macht die bewaffnete Auseinandersetzung in der nördlichen Region Tigray in den Augen vieler Beobachter so gefährlich.

Sie sehen auch den regierenden Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und dessen Reformbemühungen am Scheideweg. Mit dem 43-Jährigen, der seit April 2018 regiert, waren große Hoffnungen verknüpft – sowohl im Land selbst als auch international. 2019 war Abiy wegen seiner Reformbemühungen und seines Einsatzes zur Lösung des Grenzkonflikts zwischen Eritrea und Äthiopien mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Im Juli 2018 unterzeichneten Äthiopien und Eritrea einen Friedensvertrag, der den 20 Jahre dauernden Streit zwischen den Ländern offiziell beendete. Doch nun stehen die Region und Äthiopien vor einer Zerreißprobe.

Was ist der Hintergrund des Konflikts?

In Äthiopien waren nicht alle mit dem Reformkurs von Abiy Ahmed einverstanden, insbesondere Gruppen und Bevölkerungsteile, die in Folge der Politik des Ministerpräsidenten Einfluss und Macht verloren – dazu zählen auch die Eliten der Tigray, einer Volksgruppe, die in der gleichnamigen Region beheimatet ist. Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) dominierte 28 Jahre lang die Politik Äthiopiens, fühlte sich nach der Amtsübernahme von Abiy aber zunehmend marginalisiert.

Von der Ernennung Abiys zum Ministerpräsidenten im Frühjahr 2018 erhoffte sich die in Addis Abeba regierende Koalition, der auch die TPLF angehörte, die damals seit Monaten anhaltenden Massenproteste zu beruhigen. Abiy brachte zügig Reformen auf den Weg, deren Konsequenz selbst seine Kritiker überraschte. Sein Kurs stieß international auf großes Wohlwollen.

Der neue Regierungschef forcierte die politische Öffnung des mitunter repressiven Systems, hob den geltenden Ausnahmezustand auf, ging gegen Korruption vor und entließ politische Gefangene. Große Teile der Bevölkerung, nicht zuletzt ethnische Minderheiten, konnten sich über neue Freiheiten freuen. Die zuvor mächtige TPLF dagegen verlor an Einfluss, Abiy drängte führende TPLF-Funktionäre aus der Regierung. 2019 zog sich die TPLF schließlich aus der Regierungskoalition zurück.

Seitdem verschärften sich die Spannungen zwischen der in Tigray weiter regierenden Volksbefreiungsfront und der Zentralregierung. Als diese die anstehenden Parlamentswahlen im Sommer wegen der Corona-Pandemie verschob, kritisierte die TPLF dies als illegal. Zugleich organisierte sie im September in Tigray eine Kommunalwahl, die wiederum von Addis Abeba als illegal bezeichnet wurde. Die TPLF erklärte sich zum Sieger der Kommunalwahl und entzog darauf der Bundesregierung die rechtliche Zuständigkeit für die Region Tigray. Daraufhin ließ Abiy zunächst finanzielle Mittel zum Nachteil der TPLF umleiten.

Wie kam es zur militärischen Eskalation?

Anfang November eskalierte der Konflikt zwischen TPLF und Addis Abeba militärisch. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, mit den Kampfhandlungen begonnen zu haben. Am 4. November ordnete Ministerpräsident Abiy einen Militäreinsatz in Tigray an. Er begründete den Schritt mit einem angeblichen Angriff der TPLF auf einen Stützpunkt von Regierungsstreitkräften.

Seither erhöhten beide Konfliktparteien den Druck. Die äthiopischen Streitkräfte erklärten, es würden zusätzliche Soldaten aus anderen Teilen des Landes nach Tigray verlegt. Zudem ordnete Abiy Luftangriffe an. Eigenen Angaben zufolge hat die Regierungsarmee inzwischen Mekele, die Hauptstadt der Region Tigray, mit Panzern umstellt und droht mit einem Großangriff auf die rund eine halbe Million Einwohner zählende Stadt. Die Regierung in Addis Abeba rief die Bevölkerung von Mekele auf, die TPLF-Anführer fallen zu lassen, sonst werde es "keine Gnade" geben.

Die TPLF wiederum will sich nicht ergeben. "Wir sind bereit, Märtyrer zu werden", sagte TPLF-Anführer Debretsion Gebremichael und reklamierte eigene militärische Erfolge. Demnach beansprucht die TPLF ein ganzes Bataillon der Regierungstruppen zerstört zu haben. Mit Raketenangriffen auf Bahir Dar, die Hauptstadt der äthiopischen Region Amhara, und den Flughafen von Asmara, der Hauptstadt des Nachbarlands Eritrea, versuchte die Volksbefreiungsfront militärische Stärke zu beweisen.

Wie sind die Kräfteverhältnisse zwischen den Konfliktparteien?

Weil die Region weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten ist, gibt es keine unabhängigen Berichte über die militärische Lage. Es sollen jedoch schon Hunderte Menschen getötet worden sein, auch von Massakern wird berichtet. Mehr als 40.000 Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits in das Nachbarland Sudan geflüchtet.

Flüchtlinge aus der Region Tigray am Grenzfluss zum Nachbarstaat Sudan (AFP/Ashraf Shazly)

Die Äthiopische Armee gilt zwar als eine der stärksten in Afrika, doch ihre besten Kräfte kommen mithin aus Tigray. Die bewaffneten Kräfte in der Region haben im jahrelangen Krieg mit Eritrea, das an Tigray angrenzt, viel Erfahrung gesammelt. Die International Crisis Group schätzt, dass die paramilitärische Truppe der TPLF und lokale Milizen insgesamt über etwa 250.000 Kämpfer verfügen. Die Raketenangriffe der TPLF zeigten, dass sie "möglicherweise im Besitz schwerer Waffen, von Artillerie und Raketen ist", sagte die äthiopische Journalistin Tsedale Lemma im Gespräch mit dem Dlf.

Selbst das Eingreifen eritreischer Truppen, von dem die TPLF und Augenzeugen übereinstimmend berichten, führt nach Ansicht von Lemma nicht zur Auflösung der Pattsituation. "Wenn die beteiligten Parteien nicht einem internationalen Druck Richtung Waffenstillstand und sofortiger Deeskalation nachgeben, wenn sie nicht hören und nicht zum Verhandlungstisch kommen, dann wird das einer der zerstörerischsten Kriege sein, in dem es in absehbarer Zeit keinen Sieger geben wird", sagte die Chefredakteurin des Magazins "Addis Standard" im Dlf.

Ist eine diplomatische Lösung möglich?

Westliche Diplomaten in Addis Abeba schätzen die Chancen auf eine friedliche Lösung gering ein, da sich zwei ebenbürtige und militärisch gut ausgerüstete Akteure gegenüber stünden. Zudem sei es das erklärte Ziel der Regierung Abiy, die TPLF zu vernichten. Bislang hat der Friedensnobelpreisträger von 2019 alle internationalen Appelle zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts ignoriert und internationale Vermittlungsangebote als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten abgelehnt.

Die TPLF wiederum hatte bereits vor Beginn der Kämpfe signalisiert, dass sie nicht an Verhandlungen mit Addis Abeba interessiert sei - und die Freilassung von inhaftierten Anführern als Voraussetzung für jegliche Gespräche bezeichnet.

Welche Folgen könnte die Entwicklung haben?

Der Konflikt könnte sich auch auf andere Teile des Landes ausbreiten, in denen regionale Akteure mehr Autonomie fordern. Nach tödlichen Auseinandersetzungen mit ethnischen Minderheiten hat die Regierung in Addis Abeba einige der jüngsten Reformen wieder rückgängig gemacht und lässt Kritiker wieder festnehmen.

Zudem besteht die Gefahr, dass ein größerer Konflikt in Äthiopien auch einige der Nachbarstaaten weiter destabilisieren könnte. Direkte Nachbarn Äthiopiens sind im Osten der als zerfallen geltende Staat Somalia und im Westen die Länder Sudan und Südsudan, die ebenfalls von schweren bewaffneten Konflikten geprägt sind. Auch die Beziehung zum nördlich angrenzenden Eritrea ist trotz eines Waffenstillstandsabkommens aus dem Jahr 2018 weiterhin angespannt.

Wegen eines neuen Staudamms am Blauen Nil schwelt zudem zwischen Äthiopien und Ägypten ein Konflikt. Auch hier gab es zuletzt Befürchtungen, dass es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommen könnte. Und in dem kleinen Küstenstaat Dschibuti, der nordöstlich an Äthiopien angrenzt, haben sowohl die USA als auch China eigene Militärstützpunkte. Von dort sind es nur wenige Seemeilen bis zur Küste des Bürgerkriegslandes Jemen.