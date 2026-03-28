Iran-Krieg
Huthi-Miliz aus dem Jemen feuert erstmals seit Kriegsbeginn Rakete auf Israel

Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs hat die pro-iranische Huthi-Miliz aus dem Jemen eine Rakete auf Israel abgeschossen.

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    Die israelische Armee teilte mit, die Luftabwehr sei im Einsatz. Medienberichten zufolge konnte die Rakete abgefangen werden. Die Huthi-Miliz hatte gestern mit einem Eingreifen in den Iran-Krieg gedroht. Bei iranischen Angriffen auf Israel wurden im Großraum Tel Aviv nach Behördenangaben ein Mensch getötet und mehrere verletzt.
    Der Iran setzte auch seine Angriffe auf Ziele in den Golfstaaten fort. Auf einer Luftwaffenbasis in Saudi-Arabien wurden mindestens zehn US-Soldaten verletzt.
    Im Oman wurde ein Arbeiter nach einem Drohnenangriff auf einen der wichtigsten Häfen verletzt. Auch in den Vereinigten Arabischen ⁠Emiraten und Bahrain gab es Luftalarm.
    Aus Teheran wurden am Abend mehrere Explosionen gemeldet. Iranische Staatsmedien berichteten zudem unter anderem von einem Angriff nahe dem Atomkraftwerk Buschehr.
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    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.