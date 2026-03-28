Eskalation

Huthi-Unterstützer in Sanaa am Freitag. Auf dem Foto ist ihr Anführer Abdul-Malik al-Huthi zu sehen. (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Sie schossen Raketen auf militärische Ziele in Israel, wie die Miliz mitteilte. Die israelische Armee meldete den Abschuss einer Rakete aus dem Jemen. - Der Kriegseintritt der Huthi könnte die Schifffahrt im Roten Meer beeinträchtigen und somit dem weltweiten Handel weiteren Schaden zufügen.

Israel und die USA griffen Ziele im Iran an. Laut Medienberichten gab es mindestens zwölf Tote. Israel bombardierte außerdem weiter den Süden des Libanon im Kampf gegen die von Teheran unterstützte Hisbollah. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden bei Angriffen auf medizinische Einrichtungen neun Rettungskräfte getötet. Mehrere Krankenhäuser und Versorgungszentren im Süden des Libanon seien inzwischen geschlossen.

Der Iran nahm seinerseits Ziele in Israel und in den Golfstaaten ins Visier.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.