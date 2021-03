Digitale und umfassende Nachverfolgung von Infektionsketten wurde schon früh als Alternative zu Lockdowns diskutiert, doch in Deutschland bisher nicht umgesetzt. Jetzt soll die Corona-Warn-App des Bundes zusätzliche Funktionen erhalten. Die für Nutzer kostenlose Smartphone-App "Luca" bietet schon länger mehr Optionen zur Nachverfolgung. Einige Gesundheitsämter setzen sie auch schon ein. Was kann die App und wie funktioniert sie? Ein Überblick.

(dpa-news / Axel Heimken)Corona-App "Luca" - Smudo: "Konzerte sind der große Endgegner"

Die "Luca"-App zur Kontaktnachverfolgung soll Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erleichtern. Doch Mit-Initiator und Musiker Smudo glaubt nicht daran, dass es bald wieder Gedränge bei Konzerten und einen normalen Festivalsommer geben kann. "'Luca‘ macht Corona nicht weg", sagte er im Dlf.

Wie funktioniert Luca?

Mit der "Luca-App" können Nutzer QR-Codes scannen und sich so an Orten mit dem Smartphone ein- und auschecken - zum Beispiel in Restaurants oder im Einzelhandel. Auch für private Treffen kann die "Luca-App" genutzt werden. Dazu generiert die App QR-Codes, die mit denen von Freunden und Familie verknüpft werden.

Im Falle einer Infektion kann das Gesundheitsamt die Nutzer dann um die Freigabe ihrer Daten bitten. Anhand der Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage kontaktiert das Gesundheitsamt die Veranstaltungsorte und bittet auch sie um eine Freigabe der verknüpften Datensätze. So hat das Gesundheitsamt die Möglichkeit, alle anderen Nutzer warnen, die etwa zusammen mit einem Infizierten ein Restaurant besucht haben.

Was sind die Unterschiede zur Corona-Warn-App des Bundes?

Bei der Warn-App des Bundes werden Nutzer nur allgemein über ein Risiko informiert. Der Kontakt-Ort wird nicht angegeben. Eine Warnung wird ausgelöst, wenn sich Nutzer in der Nähe einer Person aufgehalten haben, die positiv getestet wurde und dieses Testergebnis in die App eingetragen hat. Die App nutzt dabei Bluetooth-Signale, um die Dauer und den Abstand der Begegnungen abzuschätzen.

Für die Corona-Warn-App sind Erweiterungen angedacht, die den Funktionen der "Luca-App" ähneln. Darunter ist auch eine Funktion für Event-Registrierungen, die über das Scannen von QR-Codes funktionieren soll. Kritiker werfen der Regierung vor, die rechtzeitige Weiterentwichlung der App in diesem Bereich verschlafen zu haben.

Anders als die Corona-Warn-App sei "Luca" in der Lage, das sogenannte Backtracing – also die Rückverfolgung – zu leisten, sagte der Journalist und Digitalexperte Jörg Schieb in Deutschlandfunk Kultur. Beim Nachverfolgen der Infektionsketten könne sie daher "eine ganz große, sinnvolle Hilfe" sein. Per Backtracing könne man identifizieren, wo möglicherweise ein Superspreader unterwegs war, den man isolieren müsse.

Wo wird die App schon genutzt?

Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (21.3.) nutzen bereits 60 von 375 Gesundheitsämtern deutschlandweit die App. Welche Optionen es zur digitalen Nachverfolgung künftig geben wird, soll auch beim Bund-Länder-Treffen am 22.3. thematisiert werden.

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem 12. März an das System der "Luca-App" angeschlossen. Mecklenburg-Vorpommern ist somit das erste Bundesland, das die App flächendeckend einsetzt. Für die Lizenzierung des Systems und die technische Anbindung an die Gesundheitsämter hat das Land 440.000 Euro investiert.

Rostock testet die Luca-App:

Wie steht es um den Datenschutz?

Um die zusätzlichen Funktionen im Vergleich zur Corona-Warn-App anbieten zu können, braucht die "Luca-App" Daten. Nach dem Herunterladen melden sich Nutzer mit Namen und Adresse an, die Telefonnummer wird über einen SMS-Code verifiziert. Die Daten werden nach Angaben der Entwickler anonym und verschlüsselt gespeichert. Von Betreibern und Veranstaltern können sie nicht eingesehen werden. Nur Gesundheitsämter könnten die Informationen auslesen.

Die "Luca-App" muss wissen, wer wann wo war, um Rückverfolgung anbieten zu können. Das Datenschutzproblem verschärfe sich daher zwar im Vergleich zur Corona-Warn-App, sagte Digitalexperte Jörg Schieb in Deutschlandfunk Kultur, gleichzeitig sei Luca in dieser Hinsicht aber sicherer als Papierlisten, auf denen man sich zur Kontaktnachverfolgung bisher eintragen muss: "Da ist die 'Luca-App' viel besser. Weil: Niemand kann reinschauen. Auf die Papierliste kann jeder draufgucken."

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)