Bundestag

Innenminister Dobrindt will mehr Abschiebungen und Ausreisearrest für Gefährder - Kritik von der Opposition

Bundesinnenminister Dobrindt hat im Bundestag sein Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Er kündigte in der Migrationspolitik Zurückweisungen an deutschen Grenzen auch für Asylsuchende an. Zudem sollen die sogenannten Express-Einbürgerungen abgeschafft werden; ebenso der Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter.