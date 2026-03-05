Naher Osten
Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei

Der iranische Generalstab hat dementiert, die Türkei mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben.

    Eine Rakete der vierten Version vom Typ Chorramschahr wird an einem ungenannten Ort gestartet.
    Der Iran bestreitet den Beschuss der Türkei (Archivbild). (Iranian Defense Ministry/AP/dpa)
    In einer Stellungnahme hieß es, der Iran respektiere die Souveränität seines befreundeten Nachbarlandes. NATO-Kräfte hatten gestern eine Rakete aus dem Iran in der türkischen Grenzregion abgefangen. Die türkische Regierung bestellte in der Folge den iranischen Botschafter ein. Unklar ist bisher, welches Ziel die Rakete hatte.
    In der Türkei sind amerikanische Soldaten stationiert. Der US-Stützpunkt in Incirlik gilt als wichtiges Militär-Drehkreuz in der Region. 
    Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.