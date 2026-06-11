Die Straße von Hormus soll wieder unter Kontrolle des Iran stehen. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Die Meerenge werde komplett gesperrt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. Jedes Schiff, dass die Straße von Hormus zu passieren versuche, werde angegriffen. Die Anordnung betrifft demnach ausdrücklich auch Öltanker und Handelsschiffe. Iranischen ⁠Medien zufolge wurden bereits zwei Schiffe ⁠getroffen, die das ‌Verbot missachtet und eine Durchfahrt durch die Meerenge versucht hätten. Teheran reagierte damit auf erneute Angriffe durch das amerikanische Militär.

Die US-Streitkäfte hingegen dementierten eine Komplettsperrung. Vielmehr seien Handelsschiffe auch in der Nacht weiter in die Meerenge ein und wieder herausgefahren. Die Darstellungen beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

US-Präsident Trump hatte gestern verbreitet, in den vergangenen Wochen hätten über 200 Handelsschiffe die Meerenge sicher durchquert und seien dabei von den Streitkräften seines Landes unterstützt worden. Eine Bestätigung für seine Angaben lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.