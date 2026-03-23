Krieg im Nahen Osten

Dier saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist wieder Ziel iranischer Angriffe geworden (Archivbild) . (AFP / FAYEZ NURELDINE)

Das saudiarabische Verteidigungsministerium erklärte, zwei Marschflugkörper seien im Anflug auf die Hauptstadt Riad entdeckt worden. Eine Rakete sei abgefangen worden, die andere sei in unbewohntem Gebiet abgestürzt. Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hieß es, die Streitkräfte reagierten derzeit auf eingehende Raketen- und Drohnenbedrohungen aus dem Iran. Auch in Bahrain waren Luftschutzsirenen zu hören. Die israelische Armee berichtet ebenfalls von einer neuen Angriffswelle aus dem Iran.

Im Streit um die Straße von Hormus hat der Iran den USA mit Gegenschlägen gedroht. US-Präsident Trump hatte der Regierung in Teheran ein Ultimatum gestellt. Sollte das Land die Meerenge nicht innerhalb von 48 Stunden freigeben, würden die USA Irans Kraftwerke zerstören.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.