Spannungen mit USA

Bei einer Pressekonferenz in Istanbul wies er zentrale Forderungen von US-Präsident Trump zurück. Trump verlangt unter anderem vom Iran, die Reichweite von ballistischen Raketen zu begrenzen sowie auf die Anreicherung von Uran zu verzichten.
Araghtschi erklärte, Verteidigungsstrategien und Raketensysteme würden niemals Gegenstand von Verhandlungen sein. Der Iran werde seine Verteidigungsfähigkeiten bewahren und notfalls sogar ausbauen.
Die Türkei versucht, sich angesichts der Spannungen als potenzieller Vermittler zu positionieren. Außenminister Fidan hatte seinen iranischen Amtskollegen heute empfangen. Türkische Medien berichten, Präsident Erdogan habe Trump um hochrangige trilaterale Gespräche mit dem Iran gebeten.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.